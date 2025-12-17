Plenković: 'Veća izdvajanja za obranu neće štetiti socijali, obrazovanju i zdravstvu'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) u srijedu na postignuća socijalnog dijaloga, daljnji razvoj tržišta rada i poduzetničkog okruženja te istaknuo da povećana izdvajanja za obranu neće biti na uštrb zdravstva, socijale i obrazovanja.

Povećana izdvajanja za obranu neće ići na uštrb obrazovanja, socijale, zdravstva ni pravosuđa i drugo, rekao je. Naveo je podatak o 81.000 nezaposlenih, ocijenivši to jako malim brojem te podatak o više od 1.750.000 zaposlenih, "što znači da smo u protekle dvije godine otvorili potpuno novih 100.000 radnih mjesta što nije malo za državu poput Hrvatske".

Broj nezaposlenih se smanjio od početka naših mandata za 131.000, pohvalio se premijer podsjetivši da ih je na početku bilo više od 232.000. To znači da je tržište rada vibrantno, da mjere aktivne politike zapošljavanja daju rezultate i zbog aktivnosti hrvatskog gospodarstva, istaknuo je.

Prosječna neto plaća je 1456 eura, bruto minimalna plaća 1050 eura, a naša ambicija je da do kraja mandata dođemo na prosječnu plaću od 1600 eura, podsjetio je Plenković. Najavio je za iduću godinu i izmjene zakona koji će unaprijediti tržište rada, među ostalim, izmjene Zakona o strancima, Zakon o radu i Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.

Nastojimo voditi politiku koja pridonosi snazi Hrvatske

Mislim da smo na dobrom tragu, ocijenio je premijer dodavši kako će se raditi i na jačanju pravnog sustava i produktivnosti, demografskoj revitalizaciji, digitalizaciji i obrazovanju. Nastojimo voditi cjelovitu politiku koja pridonosi snazi Hrvatske kao odgovorne članice EU, poručio je Plenković.

Ministar rada Marin Piletić podsjetio je na učinjeno u protekloj godini te najavio da se u idućoj godini nastavlja s rastom plaća i mirovina te investicijama, korištenjem svih dostupnih izvora.

Izvijestio je i da je imenovan novi predsjednik GSV-a, aktualni dopredsjednik iz HUP-a Ivan Mišetić, a dopredsjednici su Piletić te u ime sindikata Dražen Jović.

Na novinarski upit o sve većem broju stranih radnika u Hrvatskoj, Piletić je rekao kako je to odgovor na potrebe hrvatskog gospodarstva te naveo da ih je trenutno oko 140.000. Izmjenama Zakona o strancima imamo tendenciju da se smanjuje broj novih dozvola za boravak i rad te da se značajno poveća broj dozvola za produljenje onih radnika koji već rade u Hrvatskoj, pojasnio je Piletić naglasivši da je prioritet zapošljavanja domaće radne snage.

Dopredsjednik GSV-a Mišetić rekao je kako će nam, s obzirom na planirani rast i očekivani izlazak iz svijeta rada, trebati sve više radne snage. Na razini idućih pet godina bit će potrebno još više od 100.000 radnika koji će moći doći samo izvana, jer ih tu nema, ocijenio je.

Sindikati se ne mogu fokusirati samo na cijenu rada i rast inflacije nego i na ukupni životni standard zaposlenika u javnom i državnom sektoru i svih hrvatskih građana, rekla je dopredsjednica GSV-a Sanja Šprem. Ključan je stalni rast plaća, no uzaludan je ako ga pohlepa i bahatost u rastu cijena "pojedu". Jedno je rast inflacije, a drugo odlazak u trgovinu, upozorila je.