Plenković: 'Vladin novi paket mjera je dobro prihvaćen'

Novi Vladin paket mjera je pravovremen, sveobuhvatan te "prilično dobro" prihvaćen, izjavio je u četvrtak predsjednik Vlade Andrej Plenković na početku 283. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Govoreći o promijenjenim globalnim okolnostima i mjerama Vlade za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, Plenković je ocijenio da je najnoviji paket mjera, donesen zbog aktualne situacije, odnosno rata na Bliskom istoku i posljedičnog rasta cijena energenata, "prilično dobro" prihvaćen od brojnih dionika i socijalnih partnera.

Podsjetimo, Vlada je na sjednici u ponedjeljak donijela deseti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura, koji uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine. Vlada nastavlja i s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva.

Plenković smatra da je paket bio pravovremen, da je "amortizirao" rast cijena, uz "balansiranje tereta", dijelom preko državnog proračuna i smanjenja trošarina, a dijelom putem premija distributera. "Ostavili smo još prostora, ukoliko dođe do novih nepredviđenih situacija", kazao je.

Situacija nije uobičajena a najproblematičnije je što nitko ne može procijeniti koliko će okolnosti visokih cijena nafte i plina trajati, istaknuo je predsjednik Vlade, dodajući i da su u ratnim sukobima na Bliskom istoku oštećena i brojna energetska postrojenja.

Poručio je da je cilj Vladinog paketa "zaštititi što veći krug građana i gospodarstvenika", smatra da se to mjerama i uspjelo, pri čemu opskrba naftnim derivatima ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje.

No došlo je do pojačane potražnje za gorivom, pa je tako prema Plenkovićevim riječima jedan veliki distributer u ponedjeljak prodao 12 milijuna litara goriva, dok je neki uobičajeni promet oko tri milijuna litara dnevno.

Pritom je apelirao na građane da više ne stvaraju tako velike gužve na benzinskim crpkama. Kako je kazao, u ovakvim okolnostima najbitnije je da se ne kreira atmosfera izvanrednosti i panike, a da će Vlada voditi računa o priuštivim cijenama i normalnom funkcioniranju za građane i gospodarstvo.

Zadržavanje cijena struje i plina važna poruka sigurnosti

Kada je riječ o struji i plinu, rekao je Plenković, zadržavanje njihove cijene je važna poruka sigurnosti, koje omogućava planiranje troškova.

Između ostalog, spomenuo je i nastavak mjere za ugrožene kupce energenata, njih više od 125.000, za što je predviđeno 55 milijuna eura, zatim pakete za poljoprivrednike i ribare, ukupne vrijednosti 28 milijuna eura, kao i podršku udomiteljima i malim distributerima.

Stoga, zaključio je, ovaj kratkoročni dio mjera pomaže "baš svima" kojima je to potrebno. "I to je najbitnija poruka paketa, uz pravodobnost", ocijenio je.

Drugi dio mjera je srednjoročnog karaktera i dominantno je u nadležnosti ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, a cilj im je, kazao je predsjednik Vlade, što više smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima te ubrzati proces energetske tranzicije na obnovljive izvore energije, kako bi bili "što manje ranjivi i eksponirani na ovakve šokove".

Vlada će se nastaviti boriti protiv inflacije

Govoreći o posljedicama ove krize na inflaciju, Plenković je kazao da je izgledno da će biti aktera u gospodarstvu koji će to pokušati iskoristiti u tom smjeru. No, poručio je da će se Vlada nastaviti boriti protiv inflatornih pritisaka, uz kontinuirane subvencije cijena struje, plina i goriva, a, između ostalog, podsjetio je i na ograničene cijene 100 proizvoda.

Osim na inflaciju, kriza bi mogla utjecati i na usporavanje gospodarskog rasta, a ukoliko se to dogodi, rekao je Plenković, Vlada će nastojati da to "ne bude puno u odnosu na projicirani rast", pri čemu je kazao da će se, unatoč krizi, nastaviti proces "lovljenja koraka" s razvijenijim članicama EU-a.

Iznio je i dojmove sa sastanka Europskog vijeća, rekavši kako aktualna kriza sve zabrinjava, svim državama je cilj ne doći u situaciju oskudice energentima, kao i poduzimati mjere nalik hrvatskima, dodajući da "smo mi možda bili najbrži od svih", zahvaljujući i ranijem iskustvu.

Rekao je i da je još prerano procijeniti utjecaj ove krize na turističku sezonu, pa tako i iz perspektive eventualne gospodarske stagnacije na emitivnim tržištima.