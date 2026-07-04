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U SLAVONIJI

Plenković zaigrao košarku. Promašivao s pola metra kao nekada Tomašević

Piše 24sata,
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Plenković zaigrao košarku. Promašivao s pola metra kao nekada Tomašević
Zadar: Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković prisustvovao je natjecanju 3x3 FIBA World Tour | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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S HDZ-ovim vukovarsko-srijemskim županom Ivanom Bosančićem isprobao je nove koševe

U sklopu mini turneje po Slavoniji, premijer Andrej Plenković jučer je otvorio novu sportsku dvoranu u mjestu Korođ, vrijednu 2,5 milijuna eura. Nije odolio, te se vratio svojoj staroj ljubavi, košarci.

S HDZ-ovim vukovarsko-srijemskim županom Ivanom Bosančićem isprobao je nove koševe, ali izgleda da više nije u formi kao nekada jer je tek iz četvrtog pokušaja ubacio loptu u koš. Cijela situacija je pomalo podsjetila na svojedobnu košarkašku epizodu Tomislava Tomaševića.

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Tomašević je sličnu epizodu imao 2023. tijekom posjete obnovljene škole Ante Kovačića u Španskom. U novoj sportskoj dvorani uzeo je košarkašku loptu i pet puta pokušao zabiti koš, ali mu to nikako nije uspijevalo.

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tomaševiću ne ide 00:14
tomaševiću ne ide | Video: Dnevnik Nove TV

Nije mu išlo iz trice, a ni kada se približio košu. 

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