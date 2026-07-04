Plenković zaigrao košarku. Promašivao s pola metra kao nekada Tomašević

U sklopu mini turneje po Slavoniji, premijer Andrej Plenković jučer je otvorio novu sportsku dvoranu u mjestu Korođ, vrijednu 2,5 milijuna eura. Nije odolio, te se vratio svojoj staroj ljubavi, košarci.

S HDZ-ovim vukovarsko-srijemskim županom Ivanom Bosančićem isprobao je nove koševe, ali izgleda da više nije u formi kao nekada jer je tek iz četvrtog pokušaja ubacio loptu u koš. Cijela situacija je pomalo podsjetila na svojedobnu košarkašku epizodu Tomislava Tomaševića.

Tomašević je sličnu epizodu imao 2023. tijekom posjete obnovljene škole Ante Kovačića u Španskom. U novoj sportskoj dvorani uzeo je košarkašku loptu i pet puta pokušao zabiti koš, ali mu to nikako nije uspijevalo.

Pokretanje videa... 00:14 tomaševiću ne ide | Video: Dnevnik Nove TV

Nije mu išlo iz trice, a ni kada se približio košu.