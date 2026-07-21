Obavijesti

News

Komentari 0
Alarm u Vladi!

Plenković zbog afričke svinjske kuge sazvao hitan sastanak, lovci kreću u pojačan odstrel

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Plenković zbog afričke svinjske kuge sazvao hitan sastanak, lovci kreću u pojačan odstrel
Zagreb: Svečana sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to jedan slučaj u naselju Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac...

Premijer Andrej Plenković, zajedno sa članovima Vlade, održao je u utorak radni sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge (ASK) s predstavnicima Državnog inspektorata, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske poljoprivredne komore te vodećih kompanija hrvatske poljoprivredne i prehrambene industrije, izvijestili su iz Vlade. Potpredjsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izvijestio je na sastanku o epidemiološkoj situaciji i širenju zaraze ASK, potvrđene u objektima na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

"Aktivnosti na terenu usmjerene su na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje, pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera, sprječavanje nezakonitih radnji te daljnjeg širenja zaraze. Pozivamo sve aktere na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje propisanih mjera. Za sanaciju šteta nastalih zbog afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima dosad je isplaćeno oko 51 milijun eura, za više od 4.400 korisnika, čime se pridonijelo očuvanju svinjogojskog fonda", istaknuli su iz Vlade u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

AFRIČKA SVINJSKA KUGA SDP: Država nema plan kako zaustaviti svinjsku kugu
SDP: Država nema plan kako zaustaviti svinjsku kugu

Nešto ranije, podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je danas do 15 sati zaprimilo pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi u objektima u kojima se drže svinje.

Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to jedan slučaj u naselju Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac te četiri slučaja u naselju Breštanovci u Općini Crnac, naselju Kutovi u Općini Zdenci te naselju Dolci u Općini Orahovica, naveli su u priopćenju.

Tako je od početka godine, zaključno s 21. srpnja u 15 sati, ukupno potvrđeno 99 izbijanja ASK-a u objektima u kojima se drže svinje. Prema dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno 3.758 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Virus se širi Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja
Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja

Iz Ministarstva su naveli da je istodobno do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja ASK-a u divljih svinja, od čega 181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, dva slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedan slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.

U međuvremenu, danas je na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića i predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza dogovoren pojačan odstrel divljih svinja. U Hrvatskoj je, prema Vlajčićevim riječima, 70 tisuća lovaca, a barem polovina se može angažirati bude li trebalo. Podsjetio je kako je naknada lovcima povećana s 80 eura na 100 po divljoj svinji. 

Bude li potrebe, dodao je, uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima i opremom koja će pokazati gdje je potreban pojačan odstrel. Istaknuo je kako je riječ o nacionalnom pitanju, jer je ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, a time i gospodarstvo.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026