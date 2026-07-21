Plenković zbog afričke svinjske kuge sazvao hitan sastanak, lovci kreću u pojačan odstrel

Premijer Andrej Plenković, zajedno sa članovima Vlade, održao je u utorak radni sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge (ASK) s predstavnicima Državnog inspektorata, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske poljoprivredne komore te vodećih kompanija hrvatske poljoprivredne i prehrambene industrije, izvijestili su iz Vlade. Potpredjsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izvijestio je na sastanku o epidemiološkoj situaciji i širenju zaraze ASK, potvrđene u objektima na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

"Aktivnosti na terenu usmjerene su na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje, pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera, sprječavanje nezakonitih radnji te daljnjeg širenja zaraze. Pozivamo sve aktere na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje propisanih mjera. Za sanaciju šteta nastalih zbog afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima dosad je isplaćeno oko 51 milijun eura, za više od 4.400 korisnika, čime se pridonijelo očuvanju svinjogojskog fonda", istaknuli su iz Vlade u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

Nešto ranije, podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je danas do 15 sati zaprimilo pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi u objektima u kojima se drže svinje.

Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to jedan slučaj u naselju Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac te četiri slučaja u naselju Breštanovci u Općini Crnac, naselju Kutovi u Općini Zdenci te naselju Dolci u Općini Orahovica, naveli su u priopćenju.

Tako je od početka godine, zaključno s 21. srpnja u 15 sati, ukupno potvrđeno 99 izbijanja ASK-a u objektima u kojima se drže svinje. Prema dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno 3.758 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Iz Ministarstva su naveli da je istodobno do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja ASK-a u divljih svinja, od čega 181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, dva slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedan slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.

U međuvremenu, danas je na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića i predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza dogovoren pojačan odstrel divljih svinja. U Hrvatskoj je, prema Vlajčićevim riječima, 70 tisuća lovaca, a barem polovina se može angažirati bude li trebalo. Podsjetio je kako je naknada lovcima povećana s 80 eura na 100 po divljoj svinji.

Bude li potrebe, dodao je, uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima i opremom koja će pokazati gdje je potreban pojačan odstrel. Istaknuo je kako je riječ o nacionalnom pitanju, jer je ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, a time i gospodarstvo.