SDP: Država nema plan kako zaustaviti svinjsku kugu

Iz SDP-a Osječko-baranjske županije ocijenili su u utorak kako novo širenje afričke svinjske kuge (ASK) još jednom potvrđuje da Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na takve krize, te da problem više nije samo bolest već politika koja nema plan.

Umjesto prevencije i pripremljenosti, ponovno svjedočimo zakašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci, navodi u priopćenju predsjednica županijskog SDP-a Sanja Bježančević.

Smatra kako je, nakon iskustava iz 2023. godine, država morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačanu biosigurnost i jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje te pozvala ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da javnosti odgovori na pitanje – gdje je plan.

Napominje kako "posao Ministarstva nije samo reagirati kada se bolest proširi i održavati konferencije za medije, nego stvoriti sustav koji će spriječiti ovakve scenarije ili barem umanjiti njihove posljedice".

Bježančević ističe kako za SDP proizvodnja hrane nije samo gospodarsko pitanje, nego pitanje nacionalne sigurnosti, a da "država koja ne štiti vlastite proizvođače hrane postaje ovisna o uvozu i gubi sposobnost da sama osigura prehrambenu sigurnost svojih građana".

Stoga u SDP-u traže hitno jačanje biosigurnosnih mjera na gospodarstvima, učinkovitiju kontrolu prometa životinja, brzu i pravednu naknadu štete proizvođačima, bolju koordinaciju veterinarskih službi te donošenje dugoročne strategije obnove hrvatskog svinjogojstva.

Ako država iz svake nove pojave afričke svinjske kuge ne izvuče pouke i svaki put iznova dočeka krizu nespremna, tada problem više nije samo bolest, problem je politika koja nema plan, poručuje Bježančević.