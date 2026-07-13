Plenković žestoko o Milanoviću: 'Od njegove politike koristi mogu imati samo Rusi'

Hrvatski premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak u Parizu kako nije dobro da Hrvatska vojska ostaje neinformirana o najvažnijim procesima u Europi kada se radi o vojnoj suradnji, reagirajući time među ostalim na njezin nedolazak na mimohod u francusku prijestolnicu povodom Dana pada Bastille. "Nije dobro da je pobjednička vojska neinformirana o najvažnijim procesima u Europi koji se tiču vojne suradnje. Mogli su tamo sjediti, vidjeti što se zbiva, ali baš ne znati ništa, to je ozbiljna šteta", kazao je Plenković u izjavi novinarima nakon sastanka Koalicije voljnih, uoči parade u utorak.

Pitanje sudjelovanja HV-a na paradi na Champs-Elyseesu izazvalo je prijepor predsjednika Zorana Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Plenkovića.

Stoga na paradi sudjeluju pripadnici hrvatske specijalne policije s kojima se premijer Plenković susreo ranije u ponedjeljak, a za koje je rekao da su "pripremljeni i vjerujem da će i oni i hrvatska javnost biti ponosni na njihovo sutrašnje sudjelovanje".

Milanović, kao vrhovni zapovjednik, rekao je kako Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, predbacujući Francuskoj to što ona nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu te vojnu suradnju sa Srbijom. Isto tako, kazao je kako mimohod vidi kao promociju Koalicije voljnih.

Plenković je kazao da su Milanovićevi potezi izrazito loši za Hrvatsku vojsku i da je "to ogroman problem za nas. Ali eto, hrvatska javnost daje podršku nekome tko bi nas potpuno izolirao iz svih bitnih procesa."

Dodao je da je poziv na paradu u Parizu osim njega dobio i načelnik Glavnog stožera HV-a Tihomir Kundid, ali da je on "u strahu od Milanovića odbio doći. Treba promisliti koliko je to mudro i pametno", naglasio je šef hrvatske vlade.

Naglasio je da "Milanović i njegove sljedbe... po Hrvatskoj šire poluprovincijalni pogled na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji Hrvatska vlada i naša politika pa to nije slučaj." Od Milanovićeve politike, samo Rusi mogu imati koristi, naglasio je.

Plenković je naglasio i da je do sada 95.000 ukrajinskih vojnika prošlo obuku u članicama EU-a, nešto što je Milanović ranije odbio za Hrvatsku.

Da vlada ne "drži svoju liniju", Zagreb bi ostao "potpuno bez kredibiliteta na vanjskopolitičkom planu", istaknuo je šef vlade.

Predsjednik ignorira Dan državnosti

Govoreći o Milanovićevoj izjavi da Francuzi prošle godine nisu došli na mimohod u Zagreb, Plenković je naglasio da je Pariz prije 45 dana, povodom hrvatskog dana državnosti, poslao dva Rafalea za letački program na Jarunu, ali da predsjednik države ignorira taj praznik.

"Mi smo ih zvali na Dan državnosti i oni su došli. Milanović ne poštuje Dan državnosti svoje zemlje. On to ignorira. Ne dolazi. Netko tko ne čestita svom narodu Dan državnosti filozofira o nekom reciprocitetu. To je velika sramota."

Optužio je Milanovića i da je "odšutio" kada je trebalo dati suglasnost za nabavu Rafalea, a da sada optužuje šefa kabineta Zvonimira Frku Petešica za korupciju.

"Koristi se niskim, jeftinim, demagoškim tezama da bi odmogao sposobnostima Hrvatske vojske. Da je po njemu, ni ne bismo nikad imali Rafalea. Zahvaljujući vladi, imamo ih", ističe Plenković.

Koalicija voljnih - Hrvatska nastavlja davati svu potporu Ukrajini

Što se tiče sudjelovanja na sastanku Koalicije voljnih, premijer je kazao da je Hrvatska potvrdila da ostaje čvrsto uz Ukrajinu, iako ne sudjeluje vojno u toj inicijativi.

"Podržavamo Ukrajinu čitavo vrijeme kao vlada, snažno i principijelno, dali smo više vrsta potpore, političku, financijsku vojnu, humanitarnu", kazao je, kao i znanje i iskustva iz Domovinskog rata, među ostalim o razminiranju i o skrbi o ratnim veteranima.

"Založili smo se i za daljnju dinamiku pregovora o pristupanju Ukrajine u EU, pogotovo sada kada je pozicija Mađarske bitno fleksibilnija nego je bila za vrijeme ranije vlade", dodao je.

Vezano uz naoružavanja Srbije - gdje Beograd na ruske avione integrira kineske rakete koje drugi u Europi nemaju, kazao je da su to "nejasne namjere" i da je ta činjenica "zabrinjavajuća".

"To znaju svi čelnici EU-a. Što se toga tiče, mi smo informirali sve one koji o tome trebaju znati puno prije ovog sastanka", naglasio je.