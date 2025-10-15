Plenkoviću je sve super...

Premijer Andrej Plenković u svom izvješću o stanju nacije je sat vremena hvalio rad svoje Vlade, no oporba time nije fascinirana i poručuje: "Ovo je bilo zaglupljujuće friziranje podataka i pričanje bajki". Premijerovo izvješće na dnevnom redu bilo je samo dan nakon što je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić iznio podatak da u Hrvatskoj danas živi oko 3,8 milijuna Hrvata, a procjenjuje se da ih u inozemstvu ima oko pet milijuna. Uoči podnošenja izvješća, oporba je premijera prozvala da manipulira podacima, frizira statistiku i nema veze sa stvarnošću.

- Kritike i dječje komentare o tome da ćemo slušati šarene laže o Hrvatskoj nećemo. Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da je sve ono što činimo idealno, ali se svaki dan trudimo da građanima bude bolje. Imputirati nama da ne znamo kako se živi u Hrvatskoj možda je nešto najbezobraznije i najnetočnije - poručio je premijer oporbi i dodao: "Činjenica da smo ovdje tri mandata potvrda je političke stabilnosti koju smo s partnerima gradili i očuvali te povjerenja građana koji su nam tri puta dali odgovornost da vodimo zemlju".

Istaknuo je da njegova Vlada, za razliku od onih koji u svakoj krizi traže razdor, a ne rješenja, traži zajedništvo, stabilnost i napredak.

- Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego radom, povjerenjem i odgovornošću - rekao je Plenković.

Kad je riječ o borbi protiv korupcije, naveo je kako pravosudna tijela rade sukladno Ustavu i zakonu, ali i da korupcija ima ime i prezime.

Što se tiče migracija i stranih radnika, kako bi zadovoljili tržište rada, rekao je da ih imamo oko 160.000. Naveo je da nam gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala, među najbržim stopama u EU, da je kumulativna inflacija u razdoblju njihova mandata 35 posto, dok je od 2016. minimalna bruto plaća rasla za 134 posto, prosječna za 92 posto, medijalna za 90 posto, a prosječne mirovine za 93 posto.

- Je li to dovoljno? Nije, ali je trend većih primanja vrlo jasan - rekao je Plenković.

Bilježimo i rekordan broj zaposlenih i pad nezaposlenih. Danas u Hrvatskoj radi milijun i 780 tisuća ljudi, rekao je Plenković. Priznao je da je imamo dva velika problema. Jedan su inflatorni pritisci pa očekuje snažniju i veću ulogu HNB-a jer je i monetarna politika ta koja se mora baviti mjerama smanjivanja inflatornih pritisaka.

- Mi smo se našli u situaciji da je toliko novca bilo na raspolaganju da je došlo do veće potrošnje i do veće zarade. Što su učinili oni koji u kapitalizmu rade za svoj profit? Iskoristili su tu situaciju, tu nema nikakvih dilema. Pogledajte profite, pogledajte plaće 500 glavnih direktora u Hrvatskoj. Je li nekome loše? Ne bih rekao. Jesam li ja time zadovoljan kao premijer? Nisam. Jesu li oni pokazali društvenu solidarnost kao država? Ne baš. To je cijela bit, oni gledaju sebe, mi kao Vlada gledamo sve. Tu možemo i moramo učiniti još. Nastavit ćemo mjerama koje će pomoći građanima - rekao je Plenković.

Drugi problem je priuštivo stanovanje za mlade, ali da na tome, kaže, rade. Osvrnuo se i na umirovljenike te rekao kako razumije da teško žive, ali i poručio da Vlada radi da se njihova primanja povećaju. Podsjetio je da je Vlada promijenila formulu usklađivanja mirovina, isplaćeno je 11 jednokratnih potpora u krizama vrijednih 770 milijuna eura. Umirovljenicima stiže i trajni godišnji dodatak na mirovinu.

- Ne postoji 13. mirovina, to je kolokvijalno pušteno da ljudi misle da će dobiti još jednu punu mirovinu. To nije realno, nemamo mi tih novca u proračunu. Bilo bi super da imamo, ali nemamo. Pa smo gledali što je realno i ovo da godina staža vrijedi šest eura koštat će državu 210 milijuna eura. Da možemo više, dali bismo više. Njima je najteže, sa svojom mirovinom žive teško, radili smo na tome da se njima primanja povećaju. Promijenjena je formula usklađivanja na 85:15, zadnje je usklađenje bilo 6, 48 posto, isplatili smo 11 jednokratnih potpora. Godišnji dodatak, dakle, ne postoji 13. mirovina, to je kolokvijalno pušteno da ljudi misle da će dobiti još jednu punu mirovinu. To nije realno, nemamo mi tih novaca u proračunu. Prosječna mirovina će doći iznad 700 eura, naš je cilj da dođemo na iznad 800 eura - rekao je Plenković.

Trajni godišnji dodatak trebao bi prosječno iznositi 172 eura, a kad se to dogodi, do kraja godine iznos prosječne mirovine bit će iznad 700 eura, a naš je cilj doći do 800 eura, a oni koji su radili 40 i više godina doći će do 1020 eura, rekao je Plenković i najavio da će do kraja mandata donijeti Zakon o starijim osobama kako bi se cjelovito uredila prava i usluge treće dobi. Kad je riječ o zdravstvu, naglasio je da je u taj sektor uloženo 2, 5 milijardi eura te da u mandatu ministrice Irene Hrstić očekuje napredak kod lista čekanja.

- Želimo da se suzbije korupcija u zdravstvu koja je u zadnje vrijeme postala itekako vidljiva i želimo bolju kontrolu javnih nabava - poručio je Plenković.

Zaključio je kako nas u budućnosti očekuju golemi izazovi, sigurnosni, energetski, klimatski.

- Vodit ćemo računa da građanima osiguramo sigurnost, nastavimo rast plaća, mirovina i životnog standarda, suzbijamo inflaciju i nejednakost - rekao je Plenković.

Za oporbu izvješće premijera je zaglupljujuće friziranje podataka, manipulacija, samohvala, bajke. Prozivaju da korupcija u Plenkovićevoj vladi i dalje cvjeta.

- Jedino postignuće koje mogu i želim priznati premijeru jest da je stvorio čelični koruptivni sustav koji služi njega i njegove - rekla je Mirela Ahmetović (SDP) i dodala: "Slušali smo bajku o uspješnoj Hrvatskoj, dok građani žive sasvim drugu priču, rast cijena, dugove, čekanje u bolnicama, nemogućnost kupnje stana...".

Marijana Puljak (Centar) upozorila je da građanima ne trebaju optimizam i parole, nego reforme, i to pravosuđa koje će biti brzo i pravedno, zdravstva koje će liječiti, a ne čekati, obrazovanja koje će stvarati sposobne ljude i teritorijalnog ustroja koji će služiti građanima, a ne strankama.

- Hrvatska je danas partijski zarobljena država, urušen je demokratski ustroj države. Sabor je postao pokretna traka za listu Plenkovićevih želja, a Hrvatska je talac njegova ega. Bivši ministar Beroš zbir je svih politika i moralnih vrijednosti HDZ-a. Takva je država i pravo stanje nacije danas - rekla je Orešković.

Paljbu kritika po Vladi imala je i Anka Mrak Taritaš.

- Premijer je govorio o dosljednosti, a ono u čemu su vlade Andreja Plenkovića pokazale dosljednost je u odnosu prema ženama, kao i u korupciji, koja i dalje cvjeta. Uhićen vam je ministar zdravstva jer je bio dio zločinačke skupine koja je izvlačila novac iz zdravstvenog sustava, još jedan ministar je s posla poslan u zatvor, a u stopu vas prati i partner u Vladi. Fina družina, poručila je Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a).

Kritizirala je, kao i ostatak oporbe, Vladu zbog divljanja inflacije, rasta cijena hrane i nekretnina, slabe iskorištenosti EU fondova, 'davanja mrvica' umirovljenicima. Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a prozvao je premijera Andreja Plenkovića zbog 'apologije ustaštva i fašizma', ustvrdivši kako je najodgovorniji što su ustaška obilježja i pozdravi postali normalni u 2025. i što je otvorio vrata dvostrukim konotacijama.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) istaknuo je kako izvješće treba shvatiti kao fikciju. O borbi protiv korupcije s ovom oligarhijom na vlasti je iluzorno govoriti, kazao je, te kao ključnu zamjerku Vladi naveo što nije iskoristila 'povijesnu priliku' kad je riječ o iskorištavanju EU sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Smatra da veće napore treba uložiti u rješavanje stambenog pitanja mladih, borbu protiv inflacije i veće mirovine.

- Premijer je danas vrlo malo ili gotovo ništa govorio o međunarodnoj politici, ne znamo tko su naši glavni saveznici, svjedočimo potpunoj promjeni EU politike, posebno oko migranata i klimatskih ciljeva, a ništa o svemu tome nismo čuli - rekao je Raspudić i dodao kako je potrebno da “više gledamo svoja, a ne briselska posla”. 