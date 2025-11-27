Obavijesti

OGLASILA SE VELEPOSLANICA

VIDEO Evo kako u ambasadi SAD-a u Zagrebu obilježavaju Thanksgiving! Sport i delicije...

Foto: U.S. Embassy Zagreb/Facebook, Canva

Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj čast je koja se događa jednom u životu, poručila je nova ambasadorica Nicole McGraw...

Amerikanci danas slave Dan zahvalnosti, svoj "Thanksgiving". Purica je obavezna, u većini kućanstava tu je i umak od brusnica, pita od bundeve, slatki krumpir... Tako to ide.

A Thanksgiving se slavi i u američkoj ambasadi u Zagrebu. 

SASTANAK S VELEPOSLANICOM Jandroković: Još ćemo bolje surađivati s SAD-om ako se ukine dvostruko oporezivanje
Jandroković: Još ćemo bolje surađivati s SAD-om ako se ukine dvostruko oporezivanje

- Danas, dok se okupljamo kako bismo proslavili Dan zahvalnosti, ispunjena sam dubokom zahvalnošću.Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj čast je koja se događa jednom u životu i neizmjerno sam zahvalna na povjerenju koje su mi ukazali predsjednik Trump i državni tajnik Rubio - napisala je u objavi nova američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

Objavi je priložila snimku na kojoj se vidi razne delicije, kako osoblje uživa u igrama, pala je i partija američkog nogometa.. 

RAZGOVORI Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima
Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima

- Našem izvanrednom timu Veleposlanstva Zagreb: vaša profesionalnost, hrabrost i nepokolebljiva predanost jačanju partnerstva između Sjedinjenih Država i Hrvatske utjelovljuju ono najbolje od američke diplomacije. Čak i daleko od kuće, vi stvarate osjećaj svrhe i obitelji koji ovaj blagdan čini posebno značajnim. Na ovaj Dan zahvalnosti podsjećam se da je služenje privilegija, a služiti zajedno sa svima vama pravi je blagoslov - napisala je u nastavku objave McGraw.

