Pliško izgubila spor protiv Pule: Sud stao na stranu Peđe Grbina

Upravni sud u Rijeci utvrdio je da ne postoje pretpostavke za vođenje spora i odbacio tužbu smijenjene članice Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Sanele Pliško protiv Grada Pule zbog ocjene zakonitosti odluke o njezinu razrješenju, izvijestili su u srijedu iz Grada Pule.

Smijenjena članica Kazališnog vijeća Sanela Pliško podnijela je Upravnom sudu u Rijeci tužbu protiv Grada Pule nakon što ju je pulski gradonačelnik Peđa Grbin bez obrazloženja razriješio usred natječaja za novu čelnu osobu te kazališne kuće.

"Spor sam pokrenula kako bi se na zakonit i institucionalan način preispitala ispravnost postupka razrješenja. Vjerujem da je sud mjesto na kojem se ovaj predmet može i mora razriješiti, bez političkih pritisaka. Ovo nije osobni obračun niti čin inata nego svjesna odluka da koristim demokratska prava koja stoje na raspolaganju svakome od nas", rekla je Pliško novinarima nakon što je podnijela tužbu.

Grad Pula zaprimio je rješenje kojim je Upravni sud utvrdio da predstavnici osnivača izvršavaju upravljačke ovlasti, te ne ostvaruju svoja subjektivna prava, niti je riječ o profesionalnoj dužnosti koja bi razumijevala prava iz radnog odnosa. Slijedom toga, ne postoji subjektivno pravo postati niti do kraja mandata ostati član Kazališnog vijeća.

Stoga je Upravni sud u Rijeci utvrdio da ne postoje pretpostavke za vođenje spora i odbacio tužbu Sanele Pliško.

Obrazlažući odluku o razrješenju Pliško, Grbin je rekao kako u Statutu Istarskog narodnog kazališta stoji da osoba koja se nalazi u Kazališnom vijeću ne bi trebala biti u poslovnom odnosu s kazalištem.

"Dosadašnja članica vijeća Sanela Pliško nije ta koja radi, ali ustanova u kojoj je zaposlena, Pula Film Festival, itekako je u poslovnom odnosu s Istarskim narodnim kazalištem", naveo je.

Grbin je na njezino mjesto imenovao Slađanu Pletikos s nezavisne liste koalicijskog partnera Gorana Mihovilovića, koja nema radnog iskustva u kulturi.