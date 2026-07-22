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'BILI SU ISCRPLJENI I PREPLAŠENI'

Plivali prema otočiću, krenula oluja, nisu se mogli vratiti na kopno: U Istri spašeni Mađari!

Piše 24sata,
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Plivali prema otočiću, krenula oluja, nisu se mogli vratiti na kopno: U Istri spašeni Mađari!
Foto: PU istarska
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"Ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanja na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara obale", pišu iz policije...

Pulska pomorska policija spasila je dvoje kupača iz Mađarske koji se nisu mogli vratiti na obalu! Detalje ove akcije objavili su na svojim stranicama...

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- Ljetni mjeseci na moru donose povećan broj kupača, nautičara i drugih sudionika u pomorskom prometu, zbog čega je uloga pomorske policije od iznimne važnosti. Njezini službenici svakodnevno patroliraju morem, nadziru sigurnost pomorskog prometa, sprječavaju opasna ponašanja te brzo reagiraju u situacijama kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo - pišu na početku objave iz Policijske uprave istarske.

Nakon što je Centar 112 u utorak oko 18.15 zaprimio dojavu kako se na području Kamenjaka dvoje kupača ne može vratiti na obalu zbog jakih struja, odmah je obaviještena policija te je policijsko plovilo P-312 isplovilo iz pulske luke prema rtu Kamenjak. 

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- Kod otoka Fenoliga policijski službenici primijetili su dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Radilo se o mađarskim državljanima, 44-godišnjaku i 38-godišnjakinji, koji su se oko 17 sati uputili plivajući od obale prema otoku Fenoliga. Nakon kraćeg boravka na otoku, primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru - navode iz policije.

''Uspjeli su preplivati pedesetak metara, ali struje su ipak bile prejake. Ispričali su kako su oboje iskusni plivači, no nakon par pokušaja plivanja prema obali, iscrpili su se te su se zbog nedostatka snage vratili prema otočiću, gdje smo ih i pronašli'', kazao je voditelj ophodne brodice Daniel Božić

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S njim je na policijskom plovilu bio i mornar Matteo Buždon, a iscrpljenim mađarskim turistima pomogli su da se ukrcaju na plovilo te su ih sigurno vratili na obalu do mjesta gdje su im se nalazile stvari. 

Iako su bili iscrpljeni, mađarski turisti nisu zadobili ozljede te nije bilo potrebe za pružanjem liječničke pomoći.

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- Ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanja na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Nerijetko se događa da se osobe zbog umora, jakih morskih struja, vjetra ili korištenja pomagala za plivanje i rekreaciju poput madraca i SUP-ova udalje od obale te se više ne mogu samostalno vratiti na kopno. U takvim situacijama pomorska policija pravodobnom intervencijom pronalazi osobe, pruža im pomoć i sigurno ih prevozi do obale. Njihova prisutnost na moru ulijeva povjerenje građanima i posjetiteljima te je važan čimbenik očuvanja sigurnosti tijekom turističke sezone - poručuju iz policije.

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