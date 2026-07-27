Pljuskovi i grmljavina pa novi preokret: Stižu nove 'paklene' vrućine, evo što nas sve čeka!

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, a u pojedinim dijelovima zemlje mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod. Pljuskova će u jutarnjim satima mjestimice biti na Jadranu i u područjima uz obalu, dok se poslijepodne očekuju ponegdje u unutrašnjosti. Mogući su i na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a na jugu još može biti i jako. Poslijepodne će prevladavati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

U utorak će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti umjerene naoblake, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka može pasti poneki pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će ujutro ponegdje biti bure, podno Velebita i jake.

Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 27 i 32 stupnja.

Foto: DHMZ

Prema izgledima DHMZ-a za razdoblje od 28. do 30. srpnja, očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperatura zraka postupno će rasti, dok će vjetar u unutrašnjosti biti uglavnom slab. Na Jadranu će tijekom noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.