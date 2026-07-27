Obavijesti

News

Komentari 0
TEMPERATURE PREKO 30 °C

Pljuskovi i grmljavina pa novi preokret: Stižu nove 'paklene' vrućine, evo što nas sve čeka!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pljuskovi i grmljavina pa novi preokret: Stižu nove 'paklene' vrućine, evo što nas sve čeka!
2
Foto: Alice Sacco
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pljuskova će u jutarnjim satima mjestimice biti na Jadranu i u područjima uz obalu, dok se poslijepodne očekuju ponegdje u unutrašnjosti

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, a u pojedinim dijelovima zemlje mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod. Pljuskova će u jutarnjim satima mjestimice biti na Jadranu i u područjima uz obalu, dok se poslijepodne očekuju ponegdje u unutrašnjosti. Mogući su i na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a na jugu još može biti i jako. Poslijepodne će prevladavati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

VRUĆINE U EUROPI STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire
STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire

U utorak će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti umjerene naoblake, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka može pasti poneki pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će ujutro ponegdje biti bure, podno Velebita i jake.

MOGUĆNOST PROMJENE AUSTRIJI PRIJETI PAKAO 'Ako prognoze budu točne, to će biti temperaturni rekordi u zemlji'
AUSTRIJI PRIJETI PAKAO 'Ako prognoze budu točne, to će biti temperaturni rekordi u zemlji'

Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 27 i 32 stupnja.

Foto: DHMZ

Prema izgledima DHMZ-a za razdoblje od 28. do 30. srpnja, očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperatura zraka postupno će rasti, dok će vjetar u unutrašnjosti biti uglavnom slab. Na Jadranu će tijekom noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026