Obavijesti

News

Komentari 0
BRONCA STIŽE U HRVATSKU

Rukometašima stigle čestitke i s vrha države: 'IMAMO BRONCU!' 'Od srca čestitamo', 'Ponos ste'

Piše HINA, Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Rukometašima stigle čestitke i s vrha države: 'IMAMO BRONCU!' 'Od srca čestitamo', 'Ponos ste'
Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Čestitke hrvatskim rukometašima nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj stižu sa svih strana

Admiral

Čestitke hrvatskim rukometašima nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj stižu sa svih strana. Rukometašima su čestitali predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković, ministar sporta Tonči Glavina, čelnici Hrvatskog olimpijskog odbora.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Herning: Domagoj Duvnjak fotografirao se s navijačima uoči utakmice Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
2
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu. A srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu. Još jednom čestitam hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurdssonu - objavio je predsjednik Zoran Milanović na društvenim mrežama.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je poručio kako su rukometaši "novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa."

- Dragi hrvatski rukometaši, iskreno i od srca vam čestitam na novom impresivnom ostvarenju, osvajanju brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

NIJE MU LAKO Izbornik Islanda: Hrvati? Bili su drugi pa treći, to sve govori. A u jednome su najbolji na svijetu
Izbornik Islanda: Hrvati? Bili su drugi pa treći, to sve govori. A u jednome su najbolji na svijetu

U protekla dva tjedna uspjeli ste sve ljubitelje sporta u Domovini ponovno prikovati za televizijske ekrane. Kao i toliko puta dosad, svjedočili smo vašem zajedništvu u bespoštednoj borbi za hrvatski dres, vašem nevjerojatnom htijenju, mnogim ozljedama unatoč, te vašoj izuzetnoj mentalnoj snazi i rukometnoj vještini. Svojim ste novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa. Uživajte u svome uspjehu jer ste ga itekako zaslužili - poručio je Jandroković te čestitao i izborniku Daguru Sigurdssonu, cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom rukometnom savezu.

Oglasio se i objavom na Facebooku.

- IMAMO BRONCU!!! Još Hrvatska ni propala dok mi živimo… Čestitam izborniku i rukometašima na sjajnoj pobjedi te novoj medalji. PONOS ste cijele Domovine - napisao je.

Rukometašima je čestirao i premijer Andrej Plenković.

- Od srca čestitamo hrvatskim rukometašimana izvrsnoj igri na Europskom prvenstvu i osvajanju još jedne medalje. Zahvaljujući vašoj borbenosti, hrabrosti i talentu Hrvatska je u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ponosni smo na vas i radujemo se budućim uspjesima - napisao je Plenković na društvenim mrežama.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je čestitao rukometašima na čak 16 medalja s velikih natjecanja.

- Naša rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju pobjedivši Island 34-33 i time Hrvatskoj donijela ukupno 16. medalju s velikih natjecanja. Bravo dečki, čestitamo vam na velikoj pobjedi! Ponosni smo na vas - poručio je ministar.

Čestitku rukometašima uputili su i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač.

- Dragi naši rukometaši, drugu godinu zaredom razveselili ste nas i učinili ponosnima donoseći odličje s velikog međunarodnog natjecanja. Unatoč brojnim nedaćama koje su vas pratile na EP-u, pokazali ste veliko hrvatsko srce, ostavili zadnji atom snage na parketu te se u iznimno jakoj konkurenciji zasluženo okitili brončanim odličjem.

JAVIO SE Nakon što su naši rukometaši osvojili broncu, čestitao im i Thompson: 'Bravo, vitezovi'
Nakon što su naši rukometaši osvojili broncu, čestitao im i Thompson: 'Bravo, vitezovi'

U ime hrvatske olimpijske obitelji i osobno ime primite najsrdačnije čestitke za taj velebni uspjeh. Osim rukometašima, izborniku Daguru Sigurdssonu i njegovu stručnom stožeru, čestitku upućujemo i cijelom Hrvatskom rukometnom savezu na čelu s predsjednikom Tomislavom Grahovcem - stoji u brzojavu HOO-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026