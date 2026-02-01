Rukometašima stigle čestitke i s vrha države: 'IMAMO BRONCU!' 'Od srca čestitamo', 'Ponos ste'

Čestitke hrvatskim rukometašima nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj stižu sa svih strana. Rukometašima su čestitali predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković, ministar sporta Tonči Glavina, čelnici Hrvatskog olimpijskog odbora.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu. A srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu. Još jednom čestitam hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurdssonu - objavio je predsjednik Zoran Milanović na društvenim mrežama.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je poručio kako su rukometaši "novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa."

- Dragi hrvatski rukometaši, iskreno i od srca vam čestitam na novom impresivnom ostvarenju, osvajanju brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

U protekla dva tjedna uspjeli ste sve ljubitelje sporta u Domovini ponovno prikovati za televizijske ekrane. Kao i toliko puta dosad, svjedočili smo vašem zajedništvu u bespoštednoj borbi za hrvatski dres, vašem nevjerojatnom htijenju, mnogim ozljedama unatoč, te vašoj izuzetnoj mentalnoj snazi i rukometnoj vještini. Svojim ste novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa. Uživajte u svome uspjehu jer ste ga itekako zaslužili - poručio je Jandroković te čestitao i izborniku Daguru Sigurdssonu, cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom rukometnom savezu.

Oglasio se i objavom na Facebooku.

- IMAMO BRONCU!!! Još Hrvatska ni propala dok mi živimo… Čestitam izborniku i rukometašima na sjajnoj pobjedi te novoj medalji. PONOS ste cijele Domovine - napisao je.

Rukometašima je čestirao i premijer Andrej Plenković.

- Od srca čestitamo hrvatskim rukometašimana izvrsnoj igri na Europskom prvenstvu i osvajanju još jedne medalje. Zahvaljujući vašoj borbenosti, hrabrosti i talentu Hrvatska je u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ponosni smo na vas i radujemo se budućim uspjesima - napisao je Plenković na društvenim mrežama.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je čestitao rukometašima na čak 16 medalja s velikih natjecanja.

- Naša rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju pobjedivši Island 34-33 i time Hrvatskoj donijela ukupno 16. medalju s velikih natjecanja. Bravo dečki, čestitamo vam na velikoj pobjedi! Ponosni smo na vas - poručio je ministar.

Čestitku rukometašima uputili su i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač.

- Dragi naši rukometaši, drugu godinu zaredom razveselili ste nas i učinili ponosnima donoseći odličje s velikog međunarodnog natjecanja. Unatoč brojnim nedaćama koje su vas pratile na EP-u, pokazali ste veliko hrvatsko srce, ostavili zadnji atom snage na parketu te se u iznimno jakoj konkurenciji zasluženo okitili brončanim odličjem.

U ime hrvatske olimpijske obitelji i osobno ime primite najsrdačnije čestitke za taj velebni uspjeh. Osim rukometašima, izborniku Daguru Sigurdssonu i njegovu stručnom stožeru, čestitku upućujemo i cijelom Hrvatskom rukometnom savezu na čelu s predsjednikom Tomislavom Grahovcem - stoji u brzojavu HOO-a.