Po djecu koja su se otrovala na Hvaru doći će talijanski avion...

U splitskoj bolnici samo se čeka poziv osiguravajućeg društva iz Italije i proces transporta dvoje malih pacijenata, 11-godišnje djevojčice i 5-godišnjeg dječaka otrovanih ugljičnim monoksidom na brodu Atlantia na Hvaru, može početi.

Djeca će biti prebačena u jednu od najboljih pedijatrijskih bolnica u Italiji, Bambino Gesù. Kako doznajemo na Jedinici intenzivnog liječenja, dječak je još uvijek kod njih na odjelu te se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja, iako je on stabilno i reagira na vanjske podražaje. Djevojčica je smještena na Zavod za endokrinologiju i neurologiju Klinike za dječje bolesti KBC-a.

- Ne znamo još konkretno za ovaj slučaj, ali općenito govoreći, sigurno neće biti riječ o helikopterskom već prijevozu avionom. Na JILD-u su tu autonomni i sami mogu procijeniti jesu li pacijenti dovoljno stabilni, no u ovom slučaju ne odlučuju ni oni sami već se čeka poziv osiguravajućeg društva koje u zemljama Europske unije imaju svoje avione, zajedno s liječničkim timom. To su izvrsno opremljeni zrakoplovi sa svime što njima treba za siguran prijevoz, a rizik za djecu u ovakvom stanju nije velik, gotovo minimalan. Ponavljam, ne znam kad će točno napustiti našu bolnicu, to može biti i danas u toku dana ili do kraja ovog tjedna - kazao nam je pročelnik Klinike za dječje bolesti KBC Split prof. dr. sc. Marijan Saraga.

Tijelo preminulog talijanskog poduzetnika Eugenia Vincija (57) u ponedjeljak navečer vraćeno je u Italiju. U utorak od devet sati lijes je izložen u katedrali u sicilijanskom gradiću Sant’Agata di Militello nedaleko od Messine.

Sam ispraćaj počinje u 17 sati. Sva društvena događanja, zbog ove tragedije, su otkazana.

