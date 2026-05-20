ILEGALNI OTPAD

Po nalogu talijanskog antimafijaškog tužiteljstva uhićen dvojac iz Podravine

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uhićeni su 75-godišnjak i 39-godišnjak, odgovorne osobe tvrtki s područja Koprivničko-križevačke županije, koje talijanske vlasti sumnjiče za kaznena djela organizirane aktivnosti za ilegalni promet otpadom i prijevare u obavljanju trgovine

Dvojica hrvatskih državljana s područja Koprivničko-križevačke županije uhićena su temeljem europskog uhidbenog naloga talijanskog tužiteljstva za borbu protiv mafije zbog sumnje u organizirani ilegalni promet otpadom, izvijestili su u srijedu iz koprivničko-križevačke policije.

U policiji kažu da su 19. svibnja postupali u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru, a po nalogu Državnog tužiteljstva pri Sudu u Trentu i tamošnje Okružne uprave za borbu protiv mafije.

Uhićeni su 75-godišnjak i 39-godišnjak, odgovorne osobe tvrtki s područja Koprivničko-križevačke županije, koje talijanske vlasti sumnjiče za kaznena djela organizirane aktivnosti za ilegalni promet otpadom i prijevare u obavljanju trgovine. Kaznena djela navodno su počinjena između 2019. i 2024. godine u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj.

Prema navodima policije, riječ je o složenoj i sustavnoj mreži nezakonitog odlaganja otpada koji je sadržavao zagađivače. Bez ikakve sljedivosti prevozio se u inozemstvo gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda namijenjenih daljnjoj prodaji na europskom tržištu.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga nadležnog suda, obavljene su pretrage osoba, poslovnih prostorija, domova i drugih prostora koje osumnjičenici koriste.

Nakon dovršenog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku te će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu radi izvršenja europskih uhidbenih naloga, kažu u policiji.

