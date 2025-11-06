Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Najam luksuznog auta Cupra Formentor, koja je bila u pogonu tek 15 dana, pretvorila se u noćnu moru za Ivana, vlasnika zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel. Dana 12. svibnja ove godine na tri dana ju je unajmio Francuz.

Nije se činio sumnjiv, no da nešto nije u redu, Ivan je shvatio "na jutarnjoj kavi".

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imam jutarnju rutinu pogledati automobile na satelitskom praćenju, kuda se tko kreće, a on je u tom trenutku već prošao Nicu. Zvao sam ga i nije se javljao. Poslao sam mu poruku na WhatsApp i ostala je samo kvačica, kao znak da je poruka uspješno poslana, ali nije isporučena primatelju. Nakon što smo shvatili da je vrag odnio šalu, odlučio sam sve prijaviti - izjavio je za 24sata vlasnik, koji je o svemu objavio video na tvrtkinu Instagram profilu.

Iako su šanse da opet vidi taj automobil bile manje od jedan posto, odlučio je učiniti sve da ga vrati. Samo zbog upornosti i volje njega i kolega ova priča ima sretan kraj.

- Nije nam ovo bila prva situacija krađe. Sve sam tog dana prijavio policiji u IV. policijskoj postaji Maksimir u Zagrebu. Primili su je i rekli sve poslati Interpolu. No nisam imao mira, složio sam mail na francuskom i odlučio slučaj prijaviti svim policijskim postajama za koje sam smatrao da su relevantne. Preko prijatelja sam došao do čovjeka u Parizu, koji je također pomogao s prijavom - opisuje vlasnik. Iako je lopov u aplikaciji isključio satelitsko praćenje i mislio da je siguran, nije računao na to da tvrtka napravila korak više te da su cijelo vrijeme imali lokaciju auta. Odredište, vjerojatno privremeno, bio je gradić Montauban, oko 60 kilometara udaljen od većeg Toulousea i malo više od 1500 od Zagreba. Jedan od strahova bio je da bi automobil mogao završiti na trajektu za Afriku.

- On je možda iznajmljivao taj auto, vjerojatno ga je trebao nekome dati ili prodati, pa ga je čekao. Vidjeli smo i da je za vikend bio na nekom jezeru, valjda na pikniku - kaže vlasnik.

Sreća u cijeloj priči bila je što je mail pročitala francuska inspektorica, do koje je došao i čovjek kojeg su zamolili za pomoć. Provjerila je priču, našla automobil parkiran na ulici s lažnim tablicama i dala ga zaplijeniti. Broj šasije je odgovarao. Sve je bilo gotovo u 45 minuta te su im potvrdili da se nalazi u garaži Oliver, koju policija koristi za svoje slučajeve.

- Nakon zapljene morali smo poslati još hrpu dokumentacije. Inspektorica je pomogla i prijevozniku koji ga je transportirao u Zagreb. Lopova još nisu uhitili, ali su nam rekli javiti čim uspiju - kaže vlasnik. Zadnji korak ostao je prijaviti zagrebačkoj policiji da je auto pronađen.

- Nisu nam prvo povjerovali jer im se iz Interpola uopće nisu bili javili na njihovu prijavu. Mi smo ga vratili u manje od mjesec dana, predali našim policajcima dobivene papire iz Francuske i opet ga registrirali - kaže vlasnik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:10 Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola' | Video: zagstel_rentacar/Instagram