Pobijedio na izborima samo s jednim glasom i to svojim! 'Ni supruga nije glasala za mene'

U dosad nezabilježenom izbornom scenariju u Hrvatskoj, Milorad Mihanović ušao je u Gradsko vijeće Murskog Središća zahvaljujući, doslovno, samo jednom glasu. I to vlastitom. Ovaj neobični slučaj zabilježen je na dopunskim izborima za predstavnika romske manjine, gdje je Mihanović bio jedini kandidat. Na biralište su izašla četiri glasača od ukupno 270 registriranih na tom području, ali samo jedan listić bio je važeći i to, kako je rekao, njegov.

Prema riječima samoga Mihanovića, sve ovo događa se zbog bojkota i jedne vrste političkog prosvjeda nakon što mu je ranije odbijena ustavna tužba vezana uz izbore za funkciju zamjenika župana Međimurske županije. Zbog svega se, kaže, obratio i Europskom sudu za ljudska prava, ali i Državnom odvjetništvu te čeka njihove odgovore.

- Pokazao sam svim političarima u Hrvatskoj kako se to radi. Rekao sam iz protesta mještanima: 'Nemojte izaći na izbore'. Rekao sam im također da ne moraju ići glasati, da mogu biti kući, jer bila je kiša i supruzi sam rekao da ne izađe. Želio sam pokazati bojkot, jer smo na prošlim izborima bili pokradeni. Žena mi je rekla: 'Mužiću, kako ti kažeš, tako će biti'. Nije problem bila ona, trebao sam ostale nagovoriti. S jednim, mojim zlatnim, glasom ušao sam u Vijeće - ispričao nam je kroz smijeh Mihanović.

Foto: Facebook

Unatoč apsurdnosti situacije, Državno izborno povjerenstvo potvrđuje da je sve po zakonu i propisanim pravilima.

- Tri listića su bila nevažeća, a jedan važeći, što čini 25 posto. Za ulazak u Gradsko vijeće dovoljno je svega pet posto važećih glasova - objasnila je Tamara Blagus iz Županijskog izbornog povjerenstva, potvrđujući da je riječ o pravno valjanom, iako nesvakidašnjem slučaju, koji će definitivno ući u povijest.

Mihanović, dugogodišnji aktivist i predstavnik romske zajednice, kaže kako neće mijenjati smjer djelovanja.

- Plan je kao i do sada, radit ćemo na integraciji, obrazovanju djece i zapošljavanju. Nastavljamo istim tempom - poručio je Mihanović.

Istaknuo je i kako oni nemaju problema s ostalim stanovništvom ni u kojem segmentu. Dodaje i kako ga rezultat nije iznenadio, ali priznaje da nije baš oduševio sve članove obitelji.

- Supruga k’o supruga... Nikad zadovoljna. Bila bi najsretnija da nisam ušao, jer me opet neće biti kod kuće. Ako je problem u tome što sam ja glasao sam za sebe, neka Ustavni sud kaže što misli o tome - zaključio je Mihanović. 