Pobjeda nakon otkrića 24sata! 'Drago nam je da neće biti ništa od uzimanja zemlje naših očeva'

To je odlična, jako dobra vijest. Moje zemljište nema cijenu, a posebno mu cijena ne može biti ona bezobrazno niska, kakva mi je bila nuđena. U pitanju je ostavština mog pokojnog oca, zemljište koje nikad ne bih prodala, a pogotovo dopustila izvlaštenje, kaže za 24sata Petra Žitnjak iz Zaboka, jedna od vlasnika zemljišta koja su trebala biti izvlaštena radi gradnje solarnih elektrana u Zaboku i Pregradi. Došlo je, međutim, do velikog preokreta.

Župan krapinsko-zagorski Željko Kolar konačno se oglasio o spornih sedam dozvola za elektrane, koje je njegova županija izdala investitoru Dubravku Posavcu, a na temelju kojih je on mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,2 milijuna četvornih metara privatne zemlje. Župan je najavio poništenje svih sedam dozvola pored Zaboka i Pregrade. Time bi trebala pasti i izvlaštenja. Još su u rujnu 24sata prva objavila da su dozvole nezakonite. Župan i njegova pročenica su tad tvrdili drukčije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je nakon našeg inzistiranja pokrenulo nadzor i utvrdilo da su dozvole izdane nezakonito. Smijenio je i pročelnicu Gordanu Gretić koja je također tvrdila da su dozvole izdane zakonito.

- Vijest me itekako veseli, ali dozvole za Pregradu su važeće do studenog, čekat ću tu zadnju vijest da su poništene i prije isteka, da budem potpuno miran. Nadam se da oni koji kažu da su dozvole izdane nezakonito neće sad sebi skočiti u usta - kaže Tomica Kolar, također jedan od vlasnika zemljišta.

- Radilo se protiv naših interesa, onda je došla i informacija da nam prijete izvlaštenjem, nakon čega smo organizirali prosvjed. Nadam se da će ovaj naš slučaj biti pouka svim grabežljivcima, koji imaju svakakve ideje vezane uz privatno vlasništvo, svetinju - zaključuje Kolar.

Gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić citira župana Kolara koji je rekao da županijski Upravni odjel za prostorno uređenje priprema rješenje kojim će se oglasiti ništavnima lokacijske dozvole za Zabok 1, 2, 3, 4 i 5, a pokrenuti obnovu postupka za Pregradu 1 i 2.

- Mi smo se u Pregradi borili od prvoga dana, bila je to velika agonija za vlasnike zemljišta. U pitanju su privatna zemljišta, desetljećima u obiteljima. Sad smo zadovoljni, čekamo da postane i službeno, i dok ne vidimo da su dozvole poništene, nećemo biti ni potpuno mirni - kaže Vukmanić. Napominje kako su u tijeku izmjene i dopune prostornog plana zahvaljujući kojima Pregrada planira zabraniti gradnju samostojeće elektrane.

Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek također je najavila da Zabok briše područja za solarne elektrane.

- Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća predložit ću uklanjanje područja predviđenih za izgradnju solarnih elektrana iz važećeg prostornog plana. To konkretno znači da neće biti omogućena izgradnja sustava za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije izvan građevinskih područja naselja, a kako je to između ostalog bilo navedeno u važećem prostornom planu - kaže gradonačelnica.

- Naša je dužnost zaštititi građane i njihove interese. Ako postoji pravna i institucionalna osnova za poništenje lokacijskih dozvola, onda je logičan i odgovoran potez da Grad iz prostornog plana ukloni zone predviđene za izgradnju solarnih elektrana - poručuje.

- Stekli smo dojam da je zapravo župan u ulozi odvjetnika investitora. Smjenom pročelnice ipak na neki način dokazuje i svoju krivnju, jer on je župan, i mislim da bi trebao znati što mu službenici potpisuju i rade. Takav župan ne bi trebao biti u službi naroda - rekla je još jedna od vlasnica zemljišta koja je htjela ostati anonimna.