Pobuna na Bačvicama! Traži se sastanak sa Šutom: 'Ne želimo ponovno veliki noćni klub...'

Splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti poslana je molba za hitnim sastankom i to zbog najave otvaranja noćnog kluba na koncesijskom području plaže Bačvice, doznaju 24sata.

- Tijekom posljednjih dana primio sam veliki broj poziva uznemirenih stanovnika, koji traže jasne informacije i izražavaju snažno protivljenje ideji o ponovnom otvaranju velikog noćnog kluba na Bačvicama - stoji u pismu koje je poslano gradonačelniku a koje potpisuje Tomislav Zaninović, predsjednik Gradskog kotara Bačvice.

Dodaje i kako je aktualni gradonačelnik Šuta u kampanji često izricao kako mu je prioritet poboljšati kvaliteti života lokalnog stanovništva.

- Otvaranjem noćnog kluba na ovoj lokaciji bilo bi suprotno tom obećanju, budući da smo godinama svjedočili ozbiljnim problemima - od uriniranja po javnim površinama, razbijanja inventara okolnih objekata do remećenja reda i mira - stoji u pismu.

Istaknuto je i kako su Bačvice ovog ljeta 'napokon imale mirnu sezonu'.

- S obzirom na činjenicu da je koncesijsko područje okruženo hotelima i restoranima visoke kategorije, te da postoji podrška iz turističkih struktura za razvoj primjerenijih sadržava, molim Vas za termin sastanka - navodi se u pismu koje je poslano Šuti.

Odmah smo kontaktirali i splitskog gradonačelnika, koji je za 24sata prokomentirao zahtjev za sastankom zbog situacije na Bačvicama.

- Ne znam odakle informacije, održat ćemo sastanak. Nema govora o otvaranju bilo čega, tamo se radi projekt rekonstrukcije. Bačvice su praktički zatvorene, nema tu nekog otvaranja, tamo gdje će biti gradski dio. Inače, u gradskom dijelu planira se pomorski muzej, a za ovaj dio nit se s kime što razgovaralo, niti znam odakle te informacije - rekao nam je Šuta.