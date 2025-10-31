Nema govora o otvaranju bilo čega, tamo se radi projekt rekonstrukcije. Bačvice su praktički zatvorene, nema tu nekog otvaranja, tamo gdje će biti gradski dio, rekao nam je Šuta...
Pobuna na Bačvicama! Traži se sastanak sa Šutom: 'Ne želimo ponovno veliki noćni klub...'
Splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti poslana je molba za hitnim sastankom i to zbog najave otvaranja noćnog kluba na koncesijskom području plaže Bačvice, doznaju 24sata.
- Tijekom posljednjih dana primio sam veliki broj poziva uznemirenih stanovnika, koji traže jasne informacije i izražavaju snažno protivljenje ideji o ponovnom otvaranju velikog noćnog kluba na Bačvicama - stoji u pismu koje je poslano gradonačelniku a koje potpisuje Tomislav Zaninović, predsjednik Gradskog kotara Bačvice.
Dodaje i kako je aktualni gradonačelnik Šuta u kampanji često izricao kako mu je prioritet poboljšati kvaliteti života lokalnog stanovništva.
- Otvaranjem noćnog kluba na ovoj lokaciji bilo bi suprotno tom obećanju, budući da smo godinama svjedočili ozbiljnim problemima - od uriniranja po javnim površinama, razbijanja inventara okolnih objekata do remećenja reda i mira - stoji u pismu.
Istaknuto je i kako su Bačvice ovog ljeta 'napokon imale mirnu sezonu'.
- S obzirom na činjenicu da je koncesijsko područje okruženo hotelima i restoranima visoke kategorije, te da postoji podrška iz turističkih struktura za razvoj primjerenijih sadržava, molim Vas za termin sastanka - navodi se u pismu koje je poslano Šuti.
Odmah smo kontaktirali i splitskog gradonačelnika, koji je za 24sata prokomentirao zahtjev za sastankom zbog situacije na Bačvicama.
- Ne znam odakle informacije, održat ćemo sastanak. Nema govora o otvaranju bilo čega, tamo se radi projekt rekonstrukcije. Bačvice su praktički zatvorene, nema tu nekog otvaranja, tamo gdje će biti gradski dio. Inače, u gradskom dijelu planira se pomorski muzej, a za ovaj dio nit se s kime što razgovaralo, niti znam odakle te informacije - rekao nam je Šuta.
