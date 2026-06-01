Počeli upisi u srednje škole!

Piše HINA,
Zagreb: Prvi put u?enici se internetom prijavljaju za upise u srednju školu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Hrvatskoj su u ponedjeljak započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026./2027., za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2000 razrednih odjela

Prema podacima Ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje. Najviše mjesta odnosi se na četverogodišnje strukovne programe (18.545), zatim gimnazijske programe (11.225) te trogodišnje strukovne programe (11.471). Za medicinsku sestru/tehničara opće njege predviđeno je 1246 mjesta.

Za učenike s teškoćama osigurano je 850 mjesta, za glazbene i plesne škole 1387, u vjerskim školama 957, a u privatnim školama 1788 mjesta. Prijave obrazovnih programa u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) odvijaju se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše te oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do 5. lipnja.

Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. lipnja, a konačna ljestvica poretka za njih će biti objavljena 23. lipnja. Ostali učenici obrazovne programe prijavljuju u razdoblju od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poredaka za ljetni rok biti 7. srpnja.

Prijave za učeničke domove ove se godine također odvijaju elektroničkim putem, a prvi upisni rok započinje 29. lipnja.

Procedura i datumi za jesenski upisni rok

Učenici koji se ne upišu u ljetnom roku imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku. Prijava u sustav i prijava obrazovnih programa trajat će od 24. do 28. kolovoza.

Kandidati s teškoćama u razvoju na jesenski se rok prijavljuju ranije, od 17. do 19. kolovoza, i to izravno županijskim upravnim odjelima za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, gdje iskazuju svoj odabir s liste prioriteta.

Konačne ljestvice bit će objavljene 31. kolovoza, a za učenike s teškoćama u razvoju nešto ranije, 24. kolovoza.

Ovogodišnji upisi donose i tehnička unaprjeđenja. Uvode se nove digitalne funkcionalnosti poput personaliziranih hodograma za lakše praćenje koraka, službeni Viber kanal za izravno informiranje učenika i roditelja te mogućnost izravnog učitavanja potrebne dokumentacije putem aplikacije.

Od ove školske godine uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave.

