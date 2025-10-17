Obavijesti

News

Komentari 0
OBAVIJEST HZMO-A

Počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))

Sve relevantne obavijesti i detalje korisnici također mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici HZMO-a, www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine počinje u utorak, 21. listopada 2025. Prema podacima HZMO-a, doplatak za djecu primit će ukupno 144 582 korisnika za 289 336 djece.

NOVAC ZA RUJAN Počinje isplata nacionalne naknade za starije, evo koliko će dobiti i tko sve ima pravo
Počinje isplata nacionalne naknade za starije, evo koliko će dobiti i tko sve ima pravo

Dodatne informacije za korisnike

Korisnici koji imaju pitanja vezana uz doplatak za djecu mogu se obratiti HZMO-u. Informacije su dostupne radnim danom od 8 do 16 sati na sljedećim infotelefonima:01/45 95 011 i 01/45 95 022.

ODLUKA MINISTARSTVA Ova naknada podiže se na 100 eura, evo tko ima pravo na nju
Ova naknada podiže se na 100 eura, evo tko ima pravo na nju

Sve relevantne obavijesti i detalje korisnici također mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici HZMO-a, www.mirovinsko.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI

Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'

Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025