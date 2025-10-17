Počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine počinje u utorak, 21. listopada 2025. Prema podacima HZMO-a, doplatak za djecu primit će ukupno 144 582 korisnika za 289 336 djece.

Dodatne informacije za korisnike

Korisnici koji imaju pitanja vezana uz doplatak za djecu mogu se obratiti HZMO-u. Informacije su dostupne radnim danom od 8 do 16 sati na sljedećim infotelefonima:01/45 95 011 i 01/45 95 022.

Sve relevantne obavijesti i detalje korisnici također mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici HZMO-a, www.mirovinsko.hr.