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VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

PODIGLI RAZINU UPOZORENJA Zagreb na udaru nevremena, navečer moguća tuča i poplave

Piše 24sata,
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PODIGLI RAZINU UPOZORENJA Zagreb na udaru nevremena, navečer moguća tuča i poplave
Foto: Borna Filic/PIXSELL, DHMZ, Canva
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" Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave", upozoravaju iz DHMZ-a...

Zagreb i okolicu je u prijepodnevnim satima subote zahvatilo grmljavinsko nevrijeme. Više puta 'udario' je pljusak, bez kišobrana se ne može van... 

A DHMZ je podigao razinu upozorenja za zagrebačku regiju. Sad je oglašeno narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, za zagrebačku regiju u drugoj polovici dana, zbog grmljavinskih nevremena...

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"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer kada lokalno može biti nevremena. Vjerojatnost grmljavine veća od 75 posto. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u promet", poručuju iz DHMZ-a...

Narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena na snazi je i za karlovačku regiju. Za splitsku i dubrovačku regiju narančasti meteoalarm je oglašen zbog izrazito visokih temperatura.

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Osječka, gospićka i riječka regija su pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, riječka i zbog izrazito visokih temperatura.

- U većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša, ponegdje i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 18. srpnja...

Foto: DHMZ

Slično vrijeme najavljuju i u nedjelju:

- Većinom promjenljivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C.

Foto: DHMZ

U nedjelju je gotova cijela Hrvatska pod meteoalarmima. Narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena izdano je za gospićku i riječku regiju. Za splitsku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog izrazito visokih temperatura.

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Zagrebačka, osječka i karlovačka regija u nedjelju su pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, dubrovačka se 'žuti' zbog izrazito visokih temperatura...

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