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Podmetnuo dva požara u tvrtki u Čakovcu: Zapalio garderobu i radionicu, uhitili ga iste večeri

Piše Antonela Šaponja,
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Podmetnuo dva požara u tvrtki u Čakovcu: Zapalio garderobu i radionicu, uhitili ga iste večeri
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
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Požar su brzom intervencijom ugasili vatrogasci JVP Grada Čakovca

Muškarac (54) uhićen je nakon što je u nedjelju poslijepodne u Čakovcu podmetnuo dva požara u krugu jedne tvrtke, izvijestila je međimurska policija.

Sve se dogodilo oko 15.30 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici. Prema rezultatima očevida, nepoznati je počinitelj najprije izazvao požar u garderobi upravne zgrade tvrtke, zapalivši unutrašnjost jednog garderobnog ormarića. Vatra se potom proširila i na drugi ormarić, pri čemu su njihove unutrašnjosti potpuno izgorjele, a zidovi prostorije su zacrnjeni.

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Nakon toga otišao je do radionice u stražnjem dijelu dvorišta, gdje je podmetnuo još jedan požar, ovoga puta na drvenom otpadu ispod nadstrešnice. U požaru je djelomično izgorio drveni otpad i krovište natkrivenog prostora, zacrnjeni su zidovi te su oštećene električne instalacije radnog stroja i rasvjete.

Požar su brzom intervencijom ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.

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Očevidom, koji je obavljen uz prisutnost inspektorice za zaštitu od požara i eksploziva, utvrđeno je da je uzrok oba požara poduzeta ljudska radnja.

Policijski službenici Policijske postaje Čakovec istoga su dana u večernjim satima uhitili 54-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Visina materijalne štete bit će poznata nakon što oštećena tvrtka dostavi odštetni zahtjev, a kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim i dalje traje.

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