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'MIJENJAJU POLJOPRIVREDU'

Podravka poduzetnicama dala gotovo 55.000 eura za inovacije

Piše HINA,
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Podravka poduzetnicama dala gotovo 55.000 eura za inovacije
Koprivnica: Otvorenje novouređene zgrade Podravke | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Zaklada Zlata Bartl nagradila tri projekta koja donose digitalna rješenja u poljoprivredi, nove prehrambene proizvode i održivije poslovanje

Podravka je kroz natječaj "Snaga inovacije“ svoje Zaklade Zlata Bartl dodijelila gotovo 55 tisuća eura potpore domaćim poduzetnicama za razvoj inovativnih projekata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, izvijestili su u ponedjeljak iz te tvrtke. Potpore su dodijeljene projektima tvrtki Alti Agro d.o.o. i Fema d.o.o. te OPG-a Ivana Košćak, s ciljem razvoja digitalnih rješenja za preciznu poljoprivredu, inovativnih prehrambenih proizvoda i održivih rješenja za poljoprivrednu proizvodnju. Predsjednica Upravnog odbora Zaklade Zlata Bartl i predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić istaknula je da tim natječajem žele potaknuti razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji imaju za cilj rješavanje ključnih izazova industrije, ali i unapređenje procesa kroz digitalnu transformaciju. Žele osnažiti i položaj žena u gospodarstvu i poljoprivredi, kazala je.

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"Upravo kroz ovakve inicijative nastavljamo promicati vrijednosti koje je svojim radom utjelovila Zlata Bartl - znanje, istraživanje i hrabrost u stvaranju novih rješenja“, istaknula je.

Tvrtka Alti Agri je za svoj projekt dobila potporu od 20 tisuća eura. Tvrtka razvija modul Variable Rate unutar postojeće platforme Vineyard Angel koji omogućuje analizu stanja vinove loze u vinogradima na razini pojedinih redova, umjesto promatranja vinograda kao jedinstvene cjeline. 

Na temelju prikupljenih podataka modul izrađuje varijabilne karte koje omogućuju preciznije doziranje zaštitnih sredstava i gnojiva prema stvarnim potrebama pojedinih zona vinograda čime se smanjuje potrošnja resursa, povećava učinkovitost proizvodnje i pridonosi održivijem upravljanju vinogradima.

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Projekt OPG Ivana Koščak dobio je potporu u iznosu 14.040 eura, a omogućit će razvoj inovativnih liofiliziranih blendova "Shake or Sprinkle“ namijenjenih kao dodatak svakodnevnoj prehrani.

Projekt, kako se navodi, donosi tehnološki i konceptualni iskorak na tržištu liofiliziranog voća zbog naprednog procesa sušenja zamrzavanjem u vakuumu koji se odvija na temperaturama ispod 40°C čime se sprječava termička degradacija aktivnih tvari i zadržavaju prirodni vitamini, minerali, polifenoli i antioksidansi.

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Brend Woolee, u vlasništvu Fema d.o.o., transformira sirovu ovčju vunu iz ekološkog otpada u visokovrijedni biotehnološki proizvod namijenjen poljoprivredi. Investicija se odnosi na razvoj i tržišnu validaciju inovativnog ekološkog proizvoda, a kroz zakladu su dobili potporu u iznosu 19.900 eura.

Inače, Podravkina Zaklada nosi ime Zlate Bartl, znanstvenice i voditeljice Podravkinog istraživačkog tima koji je 1958. godine razvio kultni proizvod Vegetu.

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