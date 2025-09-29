Obavijesti

News

Komentari 0
VAGE, ORUŽJE, STRELJIVA...

Pogledajte što su našli tipu kod Kutine! Droga, oružje, novac...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte što su našli tipu kod Kutine! Droga, oružje, novac...
1
Foto: pu sisačko moslavačka

Tijekom pretrage obiteljske kuće zaplijenjeni su amfetamin, ecstasy, cannabis, oružje i veći iznos novca za koji se sumnja da potječe od ilegalne prodaje

Sisačko moslavačka policija je provela kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je 42-godišnjak sa kutinskog područja počinio više kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Pretražili su mu obiteljsku kuću i pronašli, pa oduzeli veće količine raznih droga, vaga, oružja i velika količina novca u raznim valutama.

Foto: pu sisačko moslavačka

Oduzeto mu je ukupno 7305 grama droge cannabis, 901 gram droge tipa amfetamin, zatim 311 tableta droge tipa MDMA, poznate kao „ecstasy“, ukupne mase 163 grama. Također, zaplijenjeno je 395 grama droge hašiš, 110,5 mililitara ulja konoplje, kao i sjemenke indijske konoplje ukupne mase 7 grama. Među pronađenim predmetima nalazile su se i četiri digitalne vage.

Osim toga, oduzet je revolver nepoznate marke s pripadajućim streljivom kalibra .22LR, kao i još 25 komada streljiva kalibra 7,65 milimetara.

STRAVA HOROR Mučili, silovali i ubili tri cure! Sve prenosili na TikToku! Tužitelj: 'Ovo je najgori slučaj'
HOROR Mučili, silovali i ubili tri cure! Sve prenosili na TikToku! Tužitelj: 'Ovo je najgori slučaj'

Također je zaplijenjen novčani iznos od ukupno 15.035 eura, 850 konvertibilnih maraka, 270 kanadskih dolara, 75 britanskih funti i 30 švicarskih franaka, za koji se opravdano sumnja da potječe od prodaje droge. Uz to, policija je oduzela i dva mobitela.

PARTNERIMA UKRALI DROGU? Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor
Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je droga koju je osumnjičeni neovlašteno posjedovao bila namijenjena daljnjoj prodaji, odnosno neovlaštenom stavljanju u promet. Dok je osumnjičeni uhićen i uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave - priopćili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025