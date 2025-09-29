Pogledajte što su našli tipu kod Kutine! Droga, oružje, novac...

Sisačko moslavačka policija je provela kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je 42-godišnjak sa kutinskog područja počinio više kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Pretražili su mu obiteljsku kuću i pronašli, pa oduzeli veće količine raznih droga, vaga, oružja i velika količina novca u raznim valutama.

Foto: pu sisačko moslavačka

Oduzeto mu je ukupno 7305 grama droge cannabis, 901 gram droge tipa amfetamin, zatim 311 tableta droge tipa MDMA, poznate kao „ecstasy“, ukupne mase 163 grama. Također, zaplijenjeno je 395 grama droge hašiš, 110,5 mililitara ulja konoplje, kao i sjemenke indijske konoplje ukupne mase 7 grama. Među pronađenim predmetima nalazile su se i četiri digitalne vage.

Osim toga, oduzet je revolver nepoznate marke s pripadajućim streljivom kalibra .22LR, kao i još 25 komada streljiva kalibra 7,65 milimetara.

Također je zaplijenjen novčani iznos od ukupno 15.035 eura, 850 konvertibilnih maraka, 270 kanadskih dolara, 75 britanskih funti i 30 švicarskih franaka, za koji se opravdano sumnja da potječe od prodaje droge. Uz to, policija je oduzela i dva mobitela.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je droga koju je osumnjičeni neovlašteno posjedovao bila namijenjena daljnjoj prodaji, odnosno neovlaštenom stavljanju u promet. Dok je osumnjičeni uhićen i uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave - priopćili su iz policije.