Pogledajte što sve ima Ernest Petry u imovinskoj kartici: BMW, gumenjak, Harley...

Ernest Petry ponovno puni medijske stupce i stvara glavobolje svom HDZ-u. Nakon što se našao u središtu skandala s pepeljarom, snimljen je u kafiću u Lici.

Pokretanje videa... VIDEO Ernest Petry | Video: 24sata Video

Noć prije izvanredne sjednice Sabora na kojoj su odbijeni svi prijedlozi Zorana Milanovića i oporbe o ekocidu u Lici, ličko-senjski župan snimljen je kako se 'cmoka' s fatalnom crnkom. Upravo ona ga je gađala pepeljarom.

Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Petry je u kartici ažuriranoj 27. siječnja 2026. prijavio plaću od 6749,80 eura bruto, odnosno 4485,96 eura neto mjesečno.

Osim plaće, prijavio je i druge mjesečne prihode od imovine i imovinskih prava – u jednoj prijavi 220 eura, a u novijoj 950 eura mjesečno. Ima kuću s okućnicom u Gospiću, površine 782 četvorna metra, čiju je tržišnu vrijednost u kartici procijenio na 310.000 eura.

Za nju je dignuo kredit u banci. Na tri nekretnine bila je upisana hipoteka povezana s kreditom HPB-a od 228.800 eura, koji je 2018. nastao reprogramiranjem i objedinjavanjem više kredita. U kartici je navedeno da je taj kredit potom zatvoren reprogramiranjem novim kreditom iz rujna 2025. godine.

Ima i stan u Novalji površine 72,02 četvorna metra, procijenjen na 300.000 eura.

Stan je kupljen kreditom, a uz njega pripadaju i spremište površine 9,91 četvorni metar te parkirno mjesto od 14,40 četvornih metara. Za kupnju je 2025. godine kod Hrvatske poštanske banke upisano založno pravo radi osiguranja novčane tražbine od 444.000 eura.

U Karlobagu ima kuću površine 40 četvornih metara procijenjena je na 60.000 eura, a Petry je u njoj evidentiran kao osobni vlasnik i suvlasnik s trećim osobama, s udjelom od 33 posto.

Druga kuća, površine 36 četvornih metara, procijenjena je na 25.000 eura, a njegov suvlasnički udio iznosi 25 posto. Ima i nekretninu površine 30 četvornih metara, procijenjenu na 1000 eura, u kojoj ima suvlasnički udio od 8,33 posto. U kartici je naveo da se radi o pristupnom putu koji koristi više vlasnika i suvlasnika susjednih nekretnina.

U svom vlasništvu ima i još jednu kuću u Karlobagu 32 četvorna metra, a vrijedi 76.800 eura.

U Gospiću ima tri građevinska zemljišta, jedno površine 418 četvornih metara, procijenjeno na 20.900 eura, drugo od 669 četvornih metara, vrijedno 33.450 eura, te treće od 593 četvorna metra, procijenjeno na 17.390 eura.

U Podoštri ima oranica od 2383 četvorna metra, procijenjena je na 25.736,40 eura. U Rizvanuši ima livadu površine 595 čhv, vrijednu 6426 eura, dok je u Pavlovcu Vrebačkom prijavio oranice od 1430 čhv, procijenjenu na 5148 eura, te još jednu površine 18.726 četvornih metara, vrijednu 18.726 eura.

U Slunjčici odnosno na području Slunja prijavljena je oranica površine čak 76.228 četvornih metara, čija je vrijednost u kartici procijenjena na 38.114 eura.

U najnovijoj kartici dodano je i zemljište u Smiljanu – oranica površine 2964 četvorna metra, vrijedna 2964 eura, koju je Petry prema kartici kupio od ušteđevine.

U Podoštri je prijavljen i mali suvlasnički udio u oranici površine 67 čhv, čija je ukupna procijenjena vrijednost 218 eura, dok njegov suvlasnički udio iznosi 25 posto.

Pokretnine

Petry je prijavio BMW Z3 iz 1998. godine, vrijedan 4000 eura.

Njegova supruga prijavila je BMW 1 iz 2015. godine, vrijedan 5000 eura.

Petry je također vlasnik skutera Derbi GP1, proizvedenog 2003. godine, vrijednog 300 eura, kao i Harley Davidsona 883, proizvedenog 2015. godine, vrijednog 5000 eura.

U kartici je prijavljen i gumenjak Grand 300, dug 2,99 metara i širok 1,67 metara, proizveden 2016. godine, vrijedan 500 eura.