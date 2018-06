Novi video: Pogledajte kako je učenik nokautirao profesora...

Na maturalnoj zabavi u Obrtničke škole u Koprivnici učenik je šakom lupio profesora, a ePodravina sad donosi i video udarca.

Podsjetimo, nakon par sati veselja i zabave, u srijedu oko tri ujutro, na proslavu je pozvana hitna medicinska pomoć. Naime, jedan od profesora škole dobio je šakom u glavu, a udarac mu je zadao jedan od učenika, javlja ePodravina.

- Profesor si je popio i počeo je skidati majicu. Već je nekoliko puta pao prije toga zbog alkohola. Učenici su to krenuli snimati, a njega je to razljutilo i gurnuo je jednog učenika, al on nije čak ni pao, malo je zateturao. Onda je učenik njemu odlučio vratiti pa ga je udario šakom. To se dogodilo unutra, a nakon toga su se učenici međusobno vani potukli, dok je ozljeđeni profesor krvav sjedio na klupi i čekao hitnu pomoć - doznaje ePodravina od svjedoka.

Pozvana je hitna pomoć i policija, a ovaj portal neslužbeno doznaje da je nastavnik imao i veću količinu alkohola u krvi.

Iz policije su nam u petak samo potvrdili da još uvijek traje kriminalističko istraživanje vezano za ovaj slučaj.

Neslužbeno doznajemo da se 50-godišnji profesor još nalazi u bolnici. Iako težina ozljeda nije poznata, pretpostavlja se da bi mogla biti riječ o težim ozljedama.