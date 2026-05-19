ANKETA Treba li Hrvatska uvesti kaznu doživotnog zatvora?

Stravično ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) u Drnišu ponovno je pokrenulo rasprave u Hrvatskoj. U prvom redu, raspravlja se o zakazivanju sustava i institucija, čak je i premijer Andrej Plenković kazao kako je ovo jedna od tragedija koje se moglo spriječiti.

Lukin ubojica Kristijan Aleksić već je robijao zbog ubojstva iz 1994. godine. Osuđivan je više puta, jednom i zbog napada u zatvoru, tamo 2023. godine pronašli su mu oružje, ali svejedno je slobodno šetao i sijao strah po Drnišu i okolici.

Zatvorske kazne koji izriču sudovi u Hrvatskoj su često, smatra to i dio naših političara, preblage.

Nakon ovog ubojstva brojni građani zazivaju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najgore prijestupe. Maksimalna kazna zatvora u Hrvatskoj je trenutačno 50 godina, takve su presude rijetke.

Doživotnu kaznu zatvora u Europi kao mogućnost kazne imaju Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Turska, Ukrajina, Švedska...