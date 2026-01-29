Obavijesti

News

Komentari 2
REPRESIJA PROTIV IMIGRANATA

Agenti ICE-a nakon smrti dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: 'Izbjegavajte kontakt s ovima'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Agenti ICE-a nakon smrti dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: 'Izbjegavajte kontakt s ovima'
4
Foto: Seth Herald

Prema novim smjernicama navedenim u e-poruci, službenici ICE-a dobit će megafone kako bi mogli izdavati naredbe javnosti i "moraju verbalizirati svaki korak procesa uhićenja"

Admiral

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata, objavio je Reuters, koji je u posjedu novih smjernica . 

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere  samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

INCIDENT U MINNESOTI Analizom utvrđeno: Evo čime je političarka poprskana, napao ju veliki pristaša Donalda Trumpa
Analizom utvrđeno: Evo čime je političarka poprskana, napao ju veliki pristaša Donalda Trumpa

To bi označilo odstupanje od širokih akcija koje su izazvale negativne reakcije i pravne izazove u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

- Ne komunicirajte s agitatorima. To ne služi ničemu drugom osim rasplamsavanju situacije.  Jedina komunikacija trebala bi biti službenici koji izdaju naredbe - navodi se u e-poruci koju je podijelio visoki dužnosnik ICE-a. 

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire ICE, nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

ODBIO SURADNJU Trump upozorio gradonačelnika Minneapolisa: 'Igraš se vatrom'
Trump upozorio gradonačelnika Minneapolisa: 'Igraš se vatrom'

Operativna promjena dolazi nakon što je Trump ovog tjedna izjavio da mu je cilj "deeskalirati" napetosti u Minneapolisu i St. Paulu nakon što su savezni imigracijski službenici ovog mjeseca tamo ubili dva američka državljanina. U oba slučaja, Trumpovi dužnosnici brzo su prikazali pokojnike kao agresore iako su tu tvrdnju brzo opovrgnuli video dokazi.

Prema novim smjernicama navedenim u e-poruci, službenici ICE-a dobit će megafone kako bi mogli izdavati naredbe javnosti i "moraju verbalizirati svaki korak procesa uhićenja".

LIAM CONEY RAMOS Agenti ICE-a priveli dječaka (5), sudac privremeno zaustavio deportaciju: 'Još su u pritvoru'
Agenti ICE-a priveli dječaka (5), sudac privremeno zaustavio deportaciju: 'Još su u pritvoru'

Smjernice ne opisuju što bi službenici trebali učiniti ako se naredbe ne slijede.

Ažurirane smjernice došle su od Marcosa Charlesa, visokog dužnosnika u odjelu za provedbu i uklanjanje ICE-a.  

"Prelazimo na ciljanu provedbu zakona protiv stranaca s kriminalnom prošlošću", stoji u e-poruci, uz dodatak da to uključuje uhićenja, ne samo osude.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026