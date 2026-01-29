Agenti ICE-a nakon smrti dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: 'Izbjegavajte kontakt s ovima'

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata, objavio je Reuters, koji je u posjedu novih smjernica .

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

To bi označilo odstupanje od širokih akcija koje su izazvale negativne reakcije i pravne izazove u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

- Ne komunicirajte s agitatorima. To ne služi ničemu drugom osim rasplamsavanju situacije. Jedina komunikacija trebala bi biti službenici koji izdaju naredbe - navodi se u e-poruci koju je podijelio visoki dužnosnik ICE-a.

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire ICE, nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Operativna promjena dolazi nakon što je Trump ovog tjedna izjavio da mu je cilj "deeskalirati" napetosti u Minneapolisu i St. Paulu nakon što su savezni imigracijski službenici ovog mjeseca tamo ubili dva američka državljanina. U oba slučaja, Trumpovi dužnosnici brzo su prikazali pokojnike kao agresore iako su tu tvrdnju brzo opovrgnuli video dokazi.

Prema novim smjernicama navedenim u e-poruci, službenici ICE-a dobit će megafone kako bi mogli izdavati naredbe javnosti i "moraju verbalizirati svaki korak procesa uhićenja".

Smjernice ne opisuju što bi službenici trebali učiniti ako se naredbe ne slijede.

Ažurirane smjernice došle su od Marcosa Charlesa, visokog dužnosnika u odjelu za provedbu i uklanjanje ICE-a.

"Prelazimo na ciljanu provedbu zakona protiv stranaca s kriminalnom prošlošću", stoji u e-poruci, uz dodatak da to uključuje uhićenja, ne samo osude.