Pojavile se smrtonosne 'Trump' tablete u Nizozemskoj, vlasti: 'Ni slučajno ih ne uzimajte!'

Nizozemski institut za ovisnost o drogama i mentalno zdravlje Trimbos podigao je najvišu razinu uzbune, takozvanu 'crvenu uzbunu', zbog pojave potencijalno smrtonosnih tableta ekstazija na ilegalnom tržištu. Ove opasne supstance, koje su se nedavno pojavile, imaju bizaran i lako prepoznatljiv oblik - glavu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vlasti su uputile dramatičan apel javnosti, posebice mladima i posjetiteljima ljetnih festivala, da ni pod kojim okolnostima ne konzumiraju ove tablete zbog prikrivene opasnosti od teških zdravstvenih posljedica koje mogu biti smrtonosne.

Alarm je aktiviran nakon što je nekoliko spornih tableta predano na analizu u centrima unutar Mreže za informiranje i praćenje droga (DIMS), gdje korisnici u Nizozemskoj mogu anonimno provjeriti sastav supstanci. Laboratorijske analize potvrdile su najgore sumnje: tablete sadrže iznimno visoku koncentraciju kemikalije PMMA. Iako je PMMA po strukturi sličan MDMA-u, aktivnom sastojku koji se obično nalazi u ekstaziju, njegovo je djelovanje znatno opasnije.

Naime, ključni problem leži u tome što učinci PMMA nastupaju puno sporije, a euforični i stimulirajući efekt, karakterističan za MDMA, često u potpunosti izostaje. Ova podmukla karakteristika može navesti neiskusne korisnike na potencijalno fatalnu pogrešku. Uvjereni da prva tableta nije 'proradila', mogli bi uzeti još jednu ili više njih, čime se drastično povećava rizik od predoziranja.

Simptomi trovanja mogu se pojaviti iznenada, čak i nekoliko sati nakon konzumacije, a uključuju mučninu, naglo ubrzanje otkucaja srca, konvulzije te, najopasnije od svega, nagli i nekontrolirani porast tjelesne temperature, poznat kao hipertermija. To stanje može dovesti do otkazivanja vitalnih organa i do smrti.

Prepoznatljiv dizajn i jasan apel vlasti

Tablete su proizvedene u više različitih boja, uključujući zelenu i žutu, a njihov dizajn ne ostavlja mjesta sumnji. S jedne strane nalazi se reljefni prikaz lica Donalda Trumpa, dok su na poleđini utisnuta slova 'NL' i riječ 'Trump', odvojeni linijom za lakše dijeljenje. Institut Trimbos je objavio i fotografije zaplijenjenih primjeraka kako bi javnost mogla lako prepoznati opasnu drogu.

Foto: Društvene mreže

U svom priopćenju, objavljenom na internetskim stranicama i društvenim mrežama, institut je bio nedvosmislen: "Apsolutno ne koristite ove tablete". Unatoč ozbiljnosti situacije, glasnogovornica instituta Anniek Groothuis izjavila je za Associated Press kako, na sreću, zasad nema zabilježenih slučajeva teških oboljenja ili smrtnih ishoda koji bi se mogli povezati s ovim tabletama.

​- Nemamo saznanja o žrtvama kod kojih bi PMMA bio pronađen u krvi - pojasnila je, no upozorenje ostaje na snazi kao mjera prevencije uoči sezone festivala.

Povratak opasnog marketinškog trika

Ovo nije prvi put da se lik američkog predsjednika zloupotrebljava na crnom tržištu narkotika. Njemačka policija je još 2017. godine u gradu Osnabrücku zaplijenila impresivnu količinu od oko pet tisuća narančastih tableta ekstazija identičnog oblika. Vjeruje se da su se te tablete tada promovirale na internetu pod ciničnim sloganom 'Trump makes partying great again' (Trump ponovno čini zabavu velikom), što je parafraza njegovog poznatog političkog slogana.

Ponavljanje ovog motiva ukazuje na to da proizvođači droga koriste kontroverzne i prepoznatljive likove kao svojevrsni marketinški trik. Unatoč tome što su proizvodnja, prodaja i upotreba ekstazija u Nizozemskoj ilegalni, ova droga i dalje je iznimno popularna, pogotovo u klupskoj kulturi. P

Prema izvješću nizozemske vlade iz 2024. godine, procjenjuje se da je tijekom 2022. godine rekordnih 550.000 ljudi u toj zemlji konzumiralo ekstazi barem jednom, što potvrđuje raširenost problema s kojim se zdravstvene vlasti suočavaju.

*uz korištenje AI-ja