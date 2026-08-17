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ŠPANJOLSKA

Strava u poznatom ljetovalištu. Ubili trudnicu i njezino dijete

Piše Filip Sulimanec,
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Strava u poznatom ljetovalištu. Ubili trudnicu i njezino dijete
Foto: Maria Alejandra Cardona
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Dvojica maskiranih muškaraca stigla su u nedjelju navečer na motorima i otvorila vatru na nekoliko članova iste obitelji koja je boravila u Costa de la Luzu

Trudnica i njezino dijete ubijeni su u pucnjavi u kojoj su stradale tri osobe, nakon što su dvojica muškaraca otvorila vatru u španjolskom turističkom ljetovalištu.

Dvojica maskiranih muškaraca stigla su u nedjelju navečer na motorima i otvorila vatru na nekoliko članova iste obitelji koja je boravila u Costa de la Luzu. Majka, njezin maloljetni sin i njegova baka po majci stradali su na mjestu stravičnog zločina u mjestu El Rocío, nedaleko od južne granice Španjolske s Portugalom.

Lokalna policija potvrdila je da su u unakrsnoj vatri pogođene još dvije osobe, od kojih je jedna prevezena u bolnicu u „teškom stanju”.

Tijela žrtava ostala su na ulici sve dok sudac nije stigao i odobrio njihov transport u Institut za sudsku medicinu u glavnom gradu pokrajine Huelvi, gdje će biti obavljene obdukcije.

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Policija je priopćila da prvi rezultati istrage ukazuju na to da bi pucnjava mogla biti posljedica „obračuna” klanova.

Jezive fotografije, za koje se tvrdi da su ih snimili mještani i turisti prije nego što su uklonjene, počele su se pojavljivati na društvenim mrežama. Za sada nitko nije uhićen, ali je smrtonosni incident povezan s prethodnom pucnjavom koja se dogodila u Huelvi u rujnu 2024. godine, kada je jedna osoba ubijena, a dvije ranjene.

Prema lokalnim medijima, troje ljudi koji su sinoć ubijeni bili su sestra, majka i nećak muškarca uhićenog zbog pucnjave iz 2024. godine, piše Daily Mail.

On je uhićen u Gijónu na sjeveru Španjolske, nakon što je bio u bijegu, te mu je određen pritvor do početka suđenja. Navodno se nekoliko rođaka osumnjičenoga, među kojima su, kako se vjeruje, bile i sinoćnje žrtve, nakon prethodnog zločina preselilo iz glavnog grada pokrajine u Islu Cristinu.

Kako navode, prvi podaci iz istrage ukazuju na to da bi moglo biti riječ o obračunu između članova različitih klanova, iako nijedna pretpostavka nije isključena.

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