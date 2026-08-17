Strava u poznatom ljetovalištu. Ubili trudnicu i njezino dijete

Trudnica i njezino dijete ubijeni su u pucnjavi u kojoj su stradale tri osobe, nakon što su dvojica muškaraca otvorila vatru u španjolskom turističkom ljetovalištu.

Dvojica maskiranih muškaraca stigla su u nedjelju navečer na motorima i otvorila vatru na nekoliko članova iste obitelji koja je boravila u Costa de la Luzu. Majka, njezin maloljetni sin i njegova baka po majci stradali su na mjestu stravičnog zločina u mjestu El Rocío, nedaleko od južne granice Španjolske s Portugalom.

Lokalna policija potvrdila je da su u unakrsnoj vatri pogođene još dvije osobe, od kojih je jedna prevezena u bolnicu u „teškom stanju”.

Tijela žrtava ostala su na ulici sve dok sudac nije stigao i odobrio njihov transport u Institut za sudsku medicinu u glavnom gradu pokrajine Huelvi, gdje će biti obavljene obdukcije.

Policija je priopćila da prvi rezultati istrage ukazuju na to da bi pucnjava mogla biti posljedica „obračuna” klanova.

Jezive fotografije, za koje se tvrdi da su ih snimili mještani i turisti prije nego što su uklonjene, počele su se pojavljivati na društvenim mrežama. Za sada nitko nije uhićen, ali je smrtonosni incident povezan s prethodnom pucnjavom koja se dogodila u Huelvi u rujnu 2024. godine, kada je jedna osoba ubijena, a dvije ranjene.

Prema lokalnim medijima, troje ljudi koji su sinoć ubijeni bili su sestra, majka i nećak muškarca uhićenog zbog pucnjave iz 2024. godine, piše Daily Mail.

On je uhićen u Gijónu na sjeveru Španjolske, nakon što je bio u bijegu, te mu je određen pritvor do početka suđenja. Navodno se nekoliko rođaka osumnjičenoga, među kojima su, kako se vjeruje, bile i sinoćnje žrtve, nakon prethodnog zločina preselilo iz glavnog grada pokrajine u Islu Cristinu.

Kako navode, prvi podaci iz istrage ukazuju na to da bi moglo biti riječ o obračunu između članova različitih klanova, iako nijedna pretpostavka nije isključena.