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U Varaždinu

Pokopan je Filip Mihalić

Piše Luka Safundžić,
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Pokopan je Filip Mihalić
Foto: Matija Habljak/Pixsell
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Mihalić je iznenada preminuo 19. srpnja ove godine u Dominikanskoj Republici....

Iako je posljednji ispraćaj Filipa Mihalića (27) bio najavljen za petak 28. kolovoza, on je održan danas bez prisustva javnosti, javljaju Varaždinske vijesti. 

Mihalić je iznenada preminuo u Dominikanskoj Republici. Tri dana nakon smrti, njegovi roditelji Anđelko i Sanja otputovali su iz Frankfurta u tu karipsku državu kako bi preuzeli tijelo.

Podsjetimo, prema informacijama koje je obitelj dobila, Mihalić je tijekom izlaska zadobio ozljedu zbog koje je potražio liječničku pomoć. Nakon što mu je ona pružena, pušten je na kućnu njegu. Nedugo potom, 19. srpnja, iznenada mu je pozlilo te je preminuo.  Nedavno nam je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo kako su dobili usmenu potvrdu Dominikaskih vlasti o Mihalićevoj smrti.

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- Za sada nema službene potvrde, ali su usmeno potvrdili da se radi o njemu. Dominikanske vlasti izvijestile su nas da nadležna tijela još provjeravaju i objedinjuju sve podatke. Čim dobijemo službenu potvrdu i dodatne informacije, odmah ćemo obavijestiti javnost - rekli su nam tada iz Ministarstva.

Tko je bio Filip Mihalić?

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe.

Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

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Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo.

Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

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