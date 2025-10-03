'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Policajac Jasmin Mujaković je među prvima je u četvrtak došao do mjesta nesreće u mjestu Bunice kraj Senja. Automobil s četiri čovjeka sletio je u provaliju duboku 70 metara i završio u moru.

- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - ispričao nam je to Adrian Karamba iz vučne službe koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.

- Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenulo se sa organiziranjem spašavanja. U međuvremenu je jedno tijelo žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta - priča Karamba.

Isti čin pohvalio je još jedan čitatelj 24sata koji je također opisao tijek pokušaja spašavanja.

- On je skočio s velike visine u more. Ronio je u nekoliko navrata. Niske temperature, hladno more i činjenica da se i sam može dovesti u opasnost zbog struja i valova, nisu omeli mladog policajca u naumu da pokuša spasiti živote - piše čitatelj.

Dodao je kako unatoč tragediji, treba pohvaliti policajca koji je ugrozio sebe ne bi li spasio druge.

Iz PU ličko-senjske kratko su potvrdili čin policajca, ali on zbog cijelog slučaja nije želio dati izjavu.