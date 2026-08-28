Optužbe na račun šibenskih policijskih šefova bile su svima u sustavu poznate prije dvije godine, a dio je objavljen i u medijima.
Policajka je još 2024. opisala pritiske šefova zbog Anne Dujić iz famozne 'Afere Nakaze'
Mlada policajka iz PU šibensko-kninske sastavila je prije dvije godine izvješće nakon što je na požarištu postupala prema Anni Dujić, kćeri ondašnjeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića.
U njemu je opisala kako je Anna Dujić krenula prema njoj svojim automobilom te je izvrijeđala jer je nije pustila prema obiteljskoj kući koja je bila u zoni požara, piše Index.
Prema tom dokumentu iz listopada 2024., policajka je imenovala Jeru Silova, pomoćnika načelnika Postaje prometne policije Šibenik, kao i njegova šefa, načelnika postaje Joška Perišu.
Silov joj je, kako je tada opisala, a ponovila je i neki dan na početku suđenja Anni Dujić, rekao da može podnijeti prijavu, ali da ne vjeruje da će od toga biti išta jer su Dujići "oduvijek broj jedan u svemu".
Periša je pak bio eksplicitniji te joj je, što je također ponovila u svom svjedočenju na suđenju, rekao da "od toga nema ništa i da će nagrabusiti" ako nije odmah reagirala, iščupala Annu Dujić iz auta i vezala je lisicama.
Optužbe na račun šibenskih policijskih šefova bile su svima u sustavu poznate prije dvije godine, a dio je objavljen i u medijima. No, Periša kaznenu prijavu podnosi tek sada, nakon iskaza policajke na sudu i zahtjeva Sindikata policijskih službenika za smjenom glavnog ravnatelja policije Nikole Miline.
Sada je pak Sindikat upozorio da, prema informacijama koje su dobili od same policajke, s njom od izbijanja slučaja do danas nitko iz unutarnje kontrole, unutarnjeg nadzora ni drugih nadležnih jedinica MUP-a nije razgovarao kako bi provjerio njezine tvrdnje o pritiscima. Ne samo da se unutarnja kontrola nije pokrenula, nego se kao žrtva kaznenog djela našla pod novim pritiskom, ovaj put od svog šefa koji ju je kazneno prijavio.
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