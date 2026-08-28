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NAKON ISKAZA

Šef policije kazneno prijavio policajku! Na suđenju Dujić: 'Odvraćao me od prijave...'

Piše Ivan Jukić,
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Šef policije kazneno prijavio policajku! Na suđenju Dujić: 'Odvraćao me od prijave...'
Foto: RTL/Screenshot
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Na suđenju za incident na požarištu, policajka je iznijela teške optužbe protiv svog nadrednog, koji je, navodno, pokušao omesti njezinu prijavu protiv osumnjičene.

Načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša kazneno je prijavio policajku koja je na suđenju Anni Dujić tvrdila da ju je upravo on odvraćao od podnošenja prijave protiv Dujić, prenosi Index. Periša policajku sumnjiči za lažno prijavljivanje kaznenog djela. Policajka, međutim, protiv Periše nije podnijela zasebnu kaznenu prijavu. Njegovo je ime spomenula u iskazu koji je dala kao svjedokinja na Općinskom sudu u Karlovcu, gdje je ovog tjedna počelo suđenje Anni Dujić.

Govoreći o događajima nakon incidenta na požarištu kod Skradina u srpnju 2024., policajka je pred sudom tvrdila da ju je Periša odvraćao od prijave.

- Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer, kao, od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisičinama - rekla je policajka.

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Spomenula je i Perišina pomoćnika. Ispričala je da je nakon televizijske snimke incidenta pitala načelnika kako da prijavi Annu Dujić.

Prema njezinu iskazu, pomoćnik joj je tada rekao da od prijave neće biti ništa te da su Dujići "cijeli život broj jedan u svemu". Policajka je kazala da se u tom trenutku osjećala ugroženo.

Što se dogodilo na požarištu?

Prema optužnici, policajka je 31. srpnja 2024. godine osiguravala područje velikog požara kod Skradina kada je pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljala Anna Dujić.

Tužiteljstvo tvrdi da je Dujić pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti prema policajki. Ona je morala zakoračiti unatrag kako bi izbjegla nalet automobila, koji je pritom dotaknuo prednji dio njezine noge.

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Dujić joj je nakon toga navodno pokazala srednji prst i opsovala je. Tužiteljstvo je tereti i da je kasnije, pred televizijskim kamerama, uputila prijetnje istoj policajki.

Dujić je na početku suđenja negirala krivnju.

Prijava protiv Dujić prvo odbačena

Policajka je prijavu protiv Anne Dujić podnijela dva dana nakon incidenta, nakon što ju je prepoznala na televizijskoj snimci.

Na snimci su Anna Dujić i njezina majka vrijeđale vatrogasce i policajce na požarištu te ih nazivale pogrdnim imenima.

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Šibensko državno odvjetništvo prvotno je odbacilo prijavu protiv Dujić. Nakon nadzora DORH-a utvrđeni su propusti pa je predmet preuzelo karlovačko tužiteljstvo, koje je provelo istragu i podiglo optužnicu.

Periša i dalje vodi prometnu policiju

Joško Periša bio je nadređeni policajki u vrijeme događaja, a i danas je načelnik Postaje prometne policije Šibenik. Na tu je dužnost imenovan u ožujku 2019. godine.

Važno je naglasiti da samo podnošenje kaznene prijave protiv policajke ne znači da je protiv nje pokrenut kazneni postupak niti da je utvrđena njezina odgovornost. O osnovanosti navoda tek trebaju odlučivati nadležna tijela.

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Nakon svjedočenja policajke Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline i neovisnu istragu postupanja policijskih rukovoditelja.

Tvrde da sustav nije reagirao na prvo službeno izvješće koje je policajka sastavila nakon incidenta te da je zbog toga dva dana kasnije sama podnijela prijavu protiv Dujić.

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Iz MUP-a su poručili da su iskaz policajke i njezini navodi pred sudom bili obuhvaćeni izvidima nadležnog državnog odvjetništva. Policija je, navode, dostavila i očitovanja svojih službenika.

U MUP-u pritom nisu odgovorili je li protiv načelnika Periše ranije proveden unutarnji ili stegovni postupak.

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