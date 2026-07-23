Obavijesti

News

Komentari 4
ISTRAGA USKOK-A

Policajka koja je na Pagu HDZ-u 'dilala' podatke o glasačima ipak ne ide u istražni zatvor

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Policajka koja je na Pagu HDZ-u 'dilala' podatke o glasačima ipak ne ide u istražni zatvor
ILUSTRACIJA | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Podatke je, kako se sumnja, izvlačila iz službenog sustava i prosljeđivala Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i moćnom HDZ-ovu vijećniku Branimiru Pari Vidolinu...

Paška policajka Marija Magaš, osumnjičena da je iz policijskog sustava odavala podatke o glasačima na Pagu, ne ide u istražni zatvor, piše HRT. USKOK je za nju tražio istražni zatvor, no sud taj prijedlog nije prihvatio. Magaš će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

Ranije smo pisali da je istragom obuhvaćena zbog sumnje da je iz MUP-ova informacijskog sustava izvlačila podatke o biračima i dostavljala ih osobama povezanim s lokalnom izbornom kampanjom. USKOK je, prema ranijim informacijama, za policajku tražio istražni zatvor, dok za ostale osumnjičenike u ovom predmetu nije tražio zatvaranje.

OBITELJSKA POSLA TATA, SKUPILA SAM SVE! Suludi detalji Uskokove akcije na Pagu. Policajka 'dilala' adrese
TATA, SKUPILA SAM SVE! Suludi detalji Uskokove akcije na Pagu. Policajka 'dilala' adrese

Prema ranijim informacijama, istražitelji sumnjaju da je Magaš radila za HDZ-ove kandidate na lokalnim izborima na Pagu. Podatke je, kako se sumnja, izvlačila iz službenog sustava i prosljeđivala Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i moćnom HDZ-ovu vijećniku Branimiru Pari Vidolinu.

Magaš je i sama bila članica izbornog stožera liste Fabijanića, koji je tražio novi mandat. Kako bi mu se osigurali glasovi, policajka je iskoristila svoju poziciju i pristup MUP-ovom sustavu te u najmanje 82 navrata, u uredovno radno vrijeme i izvan njega, provjeravala glasače u sustavu.

AKCIJA USKOK-A Tko je HDS-ovac čija je kći sad uhićena? Optužen za korupciju, čekao ljude kraj biračkog mjesta
Tko je HDS-ovac čija je kći sad uhićena? Optužen za korupciju, čekao ljude kraj biračkog mjesta

Vidolin je, prema ranijim informacijama, priznao ono što mu se stavlja na teret. Riječ je o poznatom paškom ugostitelju i HDZ-ovu vijećniku.

Istražitelji sumnjaju da je od policajke tražio podatke o građanima i biračima. Magaš mu je, prema sumnjama, dio tih podataka dostavljala nakon što ih je izvukla iz MUP-ova sustava.

Istragom je obuhvaćena i Kristina Bistričić, kći bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića. Fabijanić u ovom predmetu nije osumnjičen. Fabijanić je ranije izgubio vlast na lokalnim izborima, a prije toga je i sam bio uhićen u drugoj USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na korupciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'
ŠIRI SE ISTRAGA

Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'

Kako je Raos bio glavni tajnik koji je potpisivao s Vedranom Pavlekom fiktivne fakture kojima se izvlačio novac, a zatim i sudjelovao u podjeli izvučene gotovine, istražitelji su dobili nove dokaze za proširenje istrage
ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'
KREĆE IM SUĐENJE

ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'

Svi okrivljenici u ovom predmetu izašli iz istražnog zatvora, jer nije bilo više preduvjeta da ih zadrži u pritvoru. Uskoro kreće suđenje...
'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'
ZADNJA MIHALIĆEVA OBJAVA

'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio", napisao je posljednjoj objavi Mihalić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026