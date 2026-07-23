Policajka koja je na Pagu HDZ-u 'dilala' podatke o glasačima ipak ne ide u istražni zatvor

Paška policajka Marija Magaš, osumnjičena da je iz policijskog sustava odavala podatke o glasačima na Pagu, ne ide u istražni zatvor, piše HRT. USKOK je za nju tražio istražni zatvor, no sud taj prijedlog nije prihvatio. Magaš će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

Ranije smo pisali da je istragom obuhvaćena zbog sumnje da je iz MUP-ova informacijskog sustava izvlačila podatke o biračima i dostavljala ih osobama povezanim s lokalnom izbornom kampanjom. USKOK je, prema ranijim informacijama, za policajku tražio istražni zatvor, dok za ostale osumnjičenike u ovom predmetu nije tražio zatvaranje.

Prema ranijim informacijama, istražitelji sumnjaju da je Magaš radila za HDZ-ove kandidate na lokalnim izborima na Pagu. Podatke je, kako se sumnja, izvlačila iz službenog sustava i prosljeđivala Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i moćnom HDZ-ovu vijećniku Branimiru Pari Vidolinu.

Magaš je i sama bila članica izbornog stožera liste Fabijanića, koji je tražio novi mandat. Kako bi mu se osigurali glasovi, policajka je iskoristila svoju poziciju i pristup MUP-ovom sustavu te u najmanje 82 navrata, u uredovno radno vrijeme i izvan njega, provjeravala glasače u sustavu.

Vidolin je, prema ranijim informacijama, priznao ono što mu se stavlja na teret. Riječ je o poznatom paškom ugostitelju i HDZ-ovu vijećniku.

Istražitelji sumnjaju da je od policajke tražio podatke o građanima i biračima. Magaš mu je, prema sumnjama, dio tih podataka dostavljala nakon što ih je izvukla iz MUP-ova sustava.

Istragom je obuhvaćena i Kristina Bistričić, kći bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića. Fabijanić u ovom predmetu nije osumnjičen. Fabijanić je ranije izgubio vlast na lokalnim izborima, a prije toga je i sam bio uhićen u drugoj USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na korupciju.