NADZOR PROMETA

Policija danas diže dronove, kreće velika akcija, sudjelovat će maksimalan broj policajaca

Šibenik: Policijska akcija suzbijanja prekršaja vozača prema pješacima | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine. Zato policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje

U cijeloj zemlji policija će danas provoditi kako su rekli "preventivno-represivnu akciju nadzoru prometa". Akcija će trajati od 10 do 16 sati "s ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća". U akciji će, kako je najavljeno, sudjelovati maksimalan broj policajaca, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice.

- Tijekom akcije, policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te nepropisne uporabe mobitela. Nadzor će, također, biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla - najavili su iz Ravnateljstva policije. Uz pomoću dronova utvrđivat će se, između ostalog, prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja te nepoštovanja prometnih znakova.

- Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštovanje prometnih propisa kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama - kažu u Ravnateljstvu.

