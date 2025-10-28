Obavijesti

News

KONTROLA U CIJELOJ DRŽAVI

Jedan bez vozačke i pijan, drugi drogiran. Policija zbog ovakvih vozača sutra diže ove dronove

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Policijska uprava zagrebačka

Pomoću dronova će utvrđivati i prekršaje kao što je nekorištenje pojasa, prolasci kroz crveno, nepropisno pretjecanje, korištenje mobitela itd

Zagrebačka policija ovoga je vikenda u prekršajima uhvatila više vozača. U subotu su u Dubravi zaustavili muškarca (45) u 21.50 sati, a utvrdili su mu niz prometnih prekršaja, piše zagrebačka policija. Utvrdili su da vozi pod utjecajem 2,49 promila, vozi neregistriran auto, nema osiguranje i ne koristi pojas. Osim toga, nije imao vozačku, a koja uopće nije valjana jer je istekla. Nije imao ni prometnu, ali ni osobnu iskaznicu. Uhitili su ga i odveli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Isti dan, oko 20:45 sati na Peščenici su zaustavili mladića (18) koji je vozio neregistriran auto. Utvrdili su da vozač nema položen vozački ispit, a testom su mu utvrdili i prisutnost droga. Stručni liječnički pregled je odbio. Uhitili su ga i odveli na sud. Policija je predložila kaznu od 2640 eura i zabranu vožnje na šest mjeseci. Sud je vozača proglasio krivim i kaznio sa 2.640 eura.

Dan prije toga, u petak oko 21:15 na Peščenici su zaustavili mladića (25), Utvrdili su da nema položen vozački ispit, koristi mobitel tijekom vožnje te da auto nije tehnički ispravan, odnosno nema prednji desni brisač. Uhitili su ga i odveli na sud.

Policija je predložila kaznu od 1.580 eura i zabranu vožnje na tri mjeseca. Sud ga je proglasio krivim i kaznio s predloženom novčanom kaznom.

Kako bi se povećala sigurnost prometa i tako smanjio broj nesreća, policija će u srijedu provesti akciju nadzora prometa.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

 
- Posebna pozornost usmjerena je na sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, vožnje nepropisnom brzinom, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječjih sjedalica, nepropisne uporabe mobitela dok će se uz osobne automobile nadzirati i vozači mopeda i motocikala. Predmetnom akcijom provodit će se mjere u cilju podizanja razine sigurnosti u prometu te će se akcija provoditi uz uporabu bespilotnih letjelica (dronova) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici - objašnjava policija.

Pomoću dronova će utvrđivati i prekršaje kao što je nekorištenje pojasa, prolasci kroz crveno, nepropisno pretjecanje, korištenje mobitela itd.

