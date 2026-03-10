DETALJI UŽASA Robert je ubio majku i tijelo bacio u septičku jamu! Susjedi: 'Čuo se vrisak'

Jutro, 5.50 sati. Mještani Gospića taman su se u to vrijeme budili, spremajući se na posao. A onda su se Vrtlarskom, inače mirnom ulicom, prolomili krici. U dvorištu obiteljske kuće stajao je pomahnitali Robert M. (48). Metalnim predmetom nasmrt je zatukao majku Danku (71) i baku Anu (99). Dvije žene u poznim godinama nisu imale nikakve šanse u naletu njegove agresije. Policija ga je po dolasku odmah uhitila, a ubrzo su pronašli i tijela žrtava. Jedno je bilo u kući, a drugo je pomahnitali muškarac bacio u septičku jamu.

Šokirani građani nijemo su promatrali što se zbiva u njihovu susjedstvu. Dio njih tješio je podstanarku ubijenih žena, koja je u šoku promatrala što se zbiva. Ona je svjedočila krvavom činu pomahnitalog Roberta i njenoj obitelji je jedna od žrtava pribjegla tražiti pomoć. U dvorištu se, naime, nalaze dvije kuće. U jednoj su živjele Danka i Ana, a u drugoj je bila podstanarska obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell

- Prvo se čula svađa, pa povišeni tonovi. Potom se začulo vrištanje. Stravično je bilo. Pokojna Danka je trčala, kucala je na naš prozor... Tražila je mobitel da nazove policiju i Hitnu pomoć. Dali smo joj, no iz kuće nismo izlazili od straha. Znali smo kakav je on - kroz suze nam je ispričala podstanarka koja u kući živi nekoliko godina sa suprugom i maloljetnom kćeri.

- Silno smo se bojali. Otišla je s mobitelom od muža, a onda su se opet čuli galama i vrištanje. U potpunom smo šoku. Ne znam kako su ubijene. Čuli smo samo dozivanje u pomoć - ističe šokirana podstanarka.

'Sve je utihnulo'

Nakon toga nisu vidjeli što se dalje događalo. Ubrzo je sve utihnulo, a potom su počele odjekivati policijske sirene. Vrlo brzo uhitili su Roberta, za kojega mještani pričaju da je imao duševnih smetnji, kao i da je i ranije bio nasilan.

Podstanarka kaže kako su čuli priče mještana o Robertu, ali su se rijetko sretali iako su dijelili dvorište. Robert je inače živio u Zagrebu, a u zadnje vrijeme sve češće je dolazio u Gospić.

- Opasan je, nasilan i svi su ga se klonili. Naravno, kad vam je to član obitelji, ne možete se maknuti od njega. Živio je između Zagreba i Gospića, s time da smo ga zadnje vrijeme više viđali u rodnom gradu. Uvijek se pričalo da ga treba izbjegavati. Vidjeli su ga sinoć u pubu. Nije ništa slutilo na tragediju, ali je, Robert kao Robert, uvijek bio jednostavno nasilan. Malo je komunicirao s okolinom, znali smo da treba piti terapiju, ali da ju je i odbijao - dodaju susjedi.

Tuguju za ubijenom Dankom i Anom, za koje kažu da su bile iznimne osobe.

- Njih dvije su živjele nenametljivim umirovljeničkim životom. Nikad s njima dvjema nije bilo problema. Njega smo viđali po kafićima. Uvijek je bio sam. Klonili smo ga se. Pričalo se kako često nije pri sebi. Naše susjede nisu imale snage oduprijeti mu se - dodala je tužno mještanka koja živi u blizini kuće gdje se zbilo ubojstvo.

'Bile su ugledne građanke'

Od žrtava se oprostio i gradonačelnik Darko Milinović, koji kaže kako je poznavao obitelj.

- Velika je to tragedija za naš grad. Ne pamtimo da se dogodilo dvostruko ubojstvo. Suosjećam s obitelji i izražavam sućut. Ubijene su bile ugledne građanke i osobno sam ih poznavao. Zaista me pogodila ova vijest - istaknuo je Milinović.

U međuvremenu policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem dvostrukog ubojstva. Prilikom izvlačenja tijela pomogli su im i pripadnici JVP-a Grada Gospića. Obdukcijom će utvrditi sve ozljede koje je osumnjičeni zadao žrtvama, a utvrđuje se i točan motiv ubojstva.

Kako neslužbeno doznajemo, Robert M. je i ranije evidentiran kad je 2017. u Gospiću bio nasilan prema medicinskom timu. Međutim, ravnatelj policije Nikola Milina kaže kako nije bilo indicija za ovako težak zločin.

- Osumnjičeni počinitelj je osoba s duševnim smetnjama. Ranije je policija postupala u nekoliko navrata na zahtjev zdravstvenog osoblja, prilikom smještaja u psihijatrijsku ustanovu. Nemamo informacija da je dosad unutar obitelji bilo kažnjivih djela niti je bilo indikacija o kažnjivom ponašanju osumnjičenika - rekao je Milina.