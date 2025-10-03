Policija je uhvatila dilere u Dubrovniku: Jedan prodavao, drugi nudio i degustaciju u kući

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga, Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dovršili su dva odvojena kriminalistička istraživanja koja su rezultirala kaznenim prijavama protiv dvije muške osobe osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

U prvom slučaju, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 29-godišnjak s područja Dubrovnika u razdoblju od početka svibnja do sredine srpnja ove godine prodavao amfetamin i marihuanu većem broju ljudi.

U drugom slučaju radi se o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno kako je tijekom 2024. godine pa sve do svibnja 2025. godine u više navrata prodavao amfetamin također većem broju ljudi. Osim što je drogu prodavao, 55-godišnjak je istim ljudima omogućio konzumaciju droge u svojoj obiteljskoj kući.

Obojica su kazneno prijavljena zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je 55-godišnjak dodatno prijavljen i za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Policija nastavlja s intenzivnim radom na suzbijanju zlouporabe droga na području Dubrovačko-neretvanske županije te poziva građane da sve sumnjive aktivnosti anonimno prijave nadležnim službama, priopćili su iz policije