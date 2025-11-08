Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPLJENA

Policija je upala dilerima u stanove u Dalmaciji. Našli su speed, marihuanu i crystal ice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Policija je upala dilerima u stanove u Dalmaciji. Našli su speed, marihuanu i crystal ice
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Trojica muškaraca uhićena su i kazneno prijavljena zbog preprodaje droge, a ukupno je oduzeto 2 kilograma i 400 grama različitih vrsta droga na području Splita, Kaštela i Vrgorca

Izvijestila je to u subotu splitsko-dalmatinska policija. U Splitu je, kako navode, oduzeto 1484 grama amfetamina, a muškarac je predan u zatvor. U četvrtak su pristupili 43-godišnjaku koji je počeo vikati i pokušao je pobjeći zbog čega su primijenili sredstva prisile, a u stanu kojeg koristi pronađena je ženska osoba koja je konzumirala i posjedovala drogu amfetamin tako zvani „speed“. U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga suda obavljena je pretraga stana oduzeto je 1484,1 grama droge amfetamin i 673 grama droge marihuane. Također, oduzete su u dvije vage za precizno mjerenje koje su korištene za vaganje droge tijekom pakiranja i preprodaje.

Postoji osnovana sumnja da je 43-godišnjak najmanje jednoj osobi prodao drogu te da je ženskoj osobi koja će biti prekršajno prijavljena, omogućio da u stanu konzumira drogu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na taj način 43-godišnjak počinio dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga te je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

POLICIJSKO PRIOPĆENJE 'Pao' diler kod Baranje: Imao 1,8 kilograma marihuane, dvije stabljike konoplje i 6000 eura
'Pao' diler kod Baranje: Imao 1,8 kilograma marihuane, dvije stabljike konoplje i 6000 eura

U Kaštelima je pak oduzeto 247,2 grama amfetamina, a muškarac predan pritvorskom nadzorniku. Policija je jučer na temelju naredbe nadležnog suda obavila pretragu doma i drugih prostorija koje na području Grada Kaštela koristi 42-godišnjak te je od njega oduzeto 247,2 grama droge amfetamin tzv. „speed“ koja je bila pakirana u osam plastičnih vrećica. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak drogu posjedovao radi namjere neovlaštene preprodaje. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Policija je izvijestila i kako je u Vrgorcu pronađeno deset „pizeva“ metamfetamina, a muškarac je predan pritvorskom nadzorniku. Policajci splitsko-dalmatinske PU u suradnji s PGP Vrgorac realizirali su istraživanje u kojem je pronađena droga metamfetamin tako zvani „crystal ice“ i zbog počinjenja kaznenog djela uhitili jednu osobu.

PAO DILER Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu
Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu

Na temelju naloga suda u sklopu istraživanja provedena je pretraga kuće koju na području Vrgorca koristi 35-godišnji muškarac. Policija je tijekom pretrage pronašla i njega oduzela deset paketića u kojima je zapakirao metamfetamin i pripremio za daljnju preprodaju. Droga je oduzeta, 35-godišnjak je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 6. studenog u Vrgorcu muškarcu prodao 10,6 grama metamfetamina koja su policajci tijekom postupanja pronašli i oduzeli. Uz kaznenu prijavu 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025