Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA POTRAGA

Policija još traga za napadačem nakon pucnjave u Švicarskoj: Žena ubijena, petero ranjenih

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Policija još traga za napadačem nakon pucnjave u Švicarskoj: Žena ubijena, petero ranjenih
9
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Švicarska policija nastavlja intenzivnu potragu za napadačem koji je tijekom pucnjave u Aarau usmrtio 22-godišnju ženu i ranio petero drugih, a istražitelji razmatraju nekoliko mogućih motiva

Švicarska policija i dalje provodi veliku operaciju nakon pucnjave u Aarau, na području gdje je održan rave party. U napadu je poginula 22-godišnja žena, dok je petero ljudi ranjeno. Napadač još nije pronađen. Pucnjava se dogodila neposredno nakon završetka rave događaja u Aarauu, na kojem je organizator očekivao oko 3500 posjetitelja. Policija je nakon prvih poziva građana brzo stigla na mjesto događaja, gdje je pronašla više od 100 ljudi koji su se još nalazili na prostoru, prenosi Zeit.de.

Na mjestu događaja pronađena je 22-godišnja žena s prostrijelnim ranama, no preminula je unatoč pokušajima pomoći. Još petero sudionika je ranjeno, ali prema posljednjim informacijama nitko od njih nije životno ugrožen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Švicarska policija o pucnjavi VIDEO
Švicarska policija o pucnjavi | Video: 24sata/Reuters

Policija zasad ne zna koliko je napadača bilo niti tko su oni. Na mjestu pucnjave pronađene su čahure različitog kalibra, uključujući 9-milimetarsko streljivo koje se koristi u pištoljima, kao i streljivo koje može odgovarati dugim cijevima.

Michael Leupold, zapovjednik kantonalne policije Aargaua, rekao je da velika policijska operacija i dalje traje.

TRAŽE POČINITELJE Pucnjava na velikom rave partyju u Švicarskoj: Jedna osoba mrtva, pet ranjenih
Pucnjava na velikom rave partyju u Švicarskoj: Jedna osoba mrtva, pet ranjenih

- Dok počinitelj nije identificiran i uhićen, još smo u fazi otklanjanja opasnosti - rekao je.

Istražitelji trenutno razmatraju tri moguća motiva – teroristički napad, napad pojedinca ili zločin povezan s kriminalnim miljeom.

Shooting at an event in Aarau
Foto: Romina Amato

Dieter Egli iz kantonalne vlade poručio je da još nije poznato tko stoji iza napada niti koji je motiv.

DRAMA U ZRAKU Smrad spustio Boeing na bazu usred Atlantika. Ljudima pozlilo
Smrad spustio Boeing na bazu usred Atlantika. Ljudima pozlilo

Policija vjeruje da su žrtve najvjerojatnije slučajno odabrane, jer među ranjenima zasad nisu pronađene nikakve međusobne poveznice.

Foto: Reuters

Područje oko Aargau Rennvereina i dalje je ograđeno. Policija poziva građane da ga izbjegavaju, prvenstveno kako bi istražitelji mogli nesmetano obaviti očevid i prikupiti dokaze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Sa 103 km/h uletio u kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 155 ljudi: 'Kosti smo skupljali mjesecima'
NESREĆA IZ 1974.

Sa 103 km/h uletio u kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 155 ljudi: 'Kosti smo skupljali mjesecima'

Brzi vlak na današnji dan prije 52 godine uletio je u zagrebački Glavni kolodvor brzinom od čak 103 kilometara na sat. Kompozicija od devet vagona nije mogla svladati skretnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026