Policija još traga za napadačem nakon pucnjave u Švicarskoj: Žena ubijena, petero ranjenih

Švicarska policija i dalje provodi veliku operaciju nakon pucnjave u Aarau, na području gdje je održan rave party. U napadu je poginula 22-godišnja žena, dok je petero ljudi ranjeno. Napadač još nije pronađen. Pucnjava se dogodila neposredno nakon završetka rave događaja u Aarauu, na kojem je organizator očekivao oko 3500 posjetitelja. Policija je nakon prvih poziva građana brzo stigla na mjesto događaja, gdje je pronašla više od 100 ljudi koji su se još nalazili na prostoru, prenosi Zeit.de.

Na mjestu događaja pronađena je 22-godišnja žena s prostrijelnim ranama, no preminula je unatoč pokušajima pomoći. Još petero sudionika je ranjeno, ali prema posljednjim informacijama nitko od njih nije životno ugrožen.

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Pokretanje videa... VIDEO Švicarska policija o pucnjavi | Video: 24sata/Reuters

Policija zasad ne zna koliko je napadača bilo niti tko su oni. Na mjestu pucnjave pronađene su čahure različitog kalibra, uključujući 9-milimetarsko streljivo koje se koristi u pištoljima, kao i streljivo koje može odgovarati dugim cijevima.

Michael Leupold, zapovjednik kantonalne policije Aargaua, rekao je da velika policijska operacija i dalje traje.

- Dok počinitelj nije identificiran i uhićen, još smo u fazi otklanjanja opasnosti - rekao je.

Istražitelji trenutno razmatraju tri moguća motiva – teroristički napad, napad pojedinca ili zločin povezan s kriminalnim miljeom.

Foto: Romina Amato

Dieter Egli iz kantonalne vlade poručio je da još nije poznato tko stoji iza napada niti koji je motiv.

Policija vjeruje da su žrtve najvjerojatnije slučajno odabrane, jer među ranjenima zasad nisu pronađene nikakve međusobne poveznice.

Foto: Reuters

Područje oko Aargau Rennvereina i dalje je ograđeno. Policija poziva građane da ga izbjegavaju, prvenstveno kako bi istražitelji mogli nesmetano obaviti očevid i prikupiti dokaze.