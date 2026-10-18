Policija na utakmici Hajduka u HNL-u privela maloljetnike! Roditelji stigli pred policiju...

Splitska policija i dalje traga za pojedincima iz nazi-kortea prije utakmice s Ajaxom čije su fotografije objavili u nedjelju. Nisu bili dostupni na svojim kućnim adresama, u tijeku je potraga na drugim adresama.

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A iz splitske policije je za Dnevnik potvrđeno kako podnesenih 20 kaznenih prijava nije konačna brojka, nego da kreću u nove provjere i vjerojatno nova privođenja.

Sjever tribina, na kojoj obitava Torcida, je danas na dvoboju protiv Varaždina bila poluprazna, ali policija je svejedno imala posla.

Kako javlja Dnevnik.hr, ispred Policijske uprave splitsko-dalmatinske je u nedjelju navečer bilo 20-ak ljudi, riječ je o članovima obitelji onih koji su privedeni na utakmici Hajduk-Varaždin.

Radi se o ljudima koji su privedeni prilikom ulaska na stadion. Neki su imali bengalke, a neki su kupili ulaznice tuđim osobnim iskaznicama, pa nisu odgovarali provjeri prilikom ulaska.

- Članovi obitelji smatraju kako je sporno što su privođeni prilično mladi ljudi, to jest maloljetnici od 15 i 16 godina. Tvrde kako to nisu smjeli napraviti bez da su pozvali roditelje te iste djece - javlja Sofija Preljvukić za Novu TV.