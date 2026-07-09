Obavijesti

News

Komentari 3
DOZNAJEMO

Policija o uhićenom Ircu (22): 'U Novalji je napao policiju. Bio je pijan i drogiran, odbio liječenje'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Policija o uhićenom Ircu (22): 'U Novalji je napao policiju. Bio je pijan i drogiran, odbio liječenje'
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Upućen je na pregled u Opću bolnici u Zadru gdje je odbio daljnju obradu i liječenje, rekli su nam iz Ministarstva...

Ličko-senjska policija potvrdila je za 24sata kako su u subotu u večernjim satima u Novalji, ispred ugostiteljskog objekta, dobili dojavu o narušavanju javnog reda i mira, točnije da se više osoba fizički sukobilo. 

- Došli su policajci i muškarac (22) je bacao predmet prema glavi interventnog policajca. Predmet je oštetio vozilo, nakon čega je muškarac nasrnuo rukama i šakama prema policajcu i to nekoliko puta - otkrili su za 24sata iz policije. 

Dodaju i kako je mladić uporabom sredstava prisile uhićen. Utvrdili su da je bio pod utjecajem alkohola, odnosno da je imao 1,73 promila, a isto tako bio je pozitivan i na droge. 

PRIJATELJI SU SE VRATILI KUĆI Mladog Irca uhitili u Hrvatskoj? Očajna majka tvrdi: 'Ne daju mu inzulin, situacija je sve gora'
Mladog Irca uhitili u Hrvatskoj? Očajna majka tvrdi: 'Ne daju mu inzulin, situacija je sve gora'

- Bio je smješten u postaju, a u zakonskom roku je predan pritvorskom nadzorniku, potom Županijskom sudu - govore iz policije.

Ističu i kako mu je dežurni sudac odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. 

- U Policijskoj postaji i kod pritvorskog nadzornika, cijelo vrijeme mu je bila omogućena zdravstvena skrb - rekli su nam iz policije.

Doznajemo i kako su mu policajci davali mobitel da izmjeri šećer, zvali prijatelje da donesu inzulin, vozili ga na hitnu, redovito mu se pratilo stanje, govore nam iz policije. 

EKSKLUZIVNO VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Podsjetimo, obitelj mladića je ranije tvrdila da mu u Hrvatskoj nije osigurana odgovarajuća medicinska skrb, da mu se nije omogućavao pristup inzulinu te da hrvatske institucije pokušavaju prikriti da je ozlijeđen.

Mladićeva majka je za irske medije rekla da njezin sin boluje od dijabetesa tipa 1 i da je nakon uhićenja ostao bez odgovarajuće skrbi. Tvrdila je i da je obitelj sve zabrinutija za njegovo stanje te da traži njegov hitan premještaj u bolnicu.

UHITILI GA U DRAMLJU Nijemac (36) 'pao' na hrvatskoj obali: Za njim su bila raspisana tri europska uhidbena naloga
Nijemac (36) 'pao' na hrvatskoj obali: Za njim su bila raspisana tri europska uhidbena naloga

Ministarstvo pravosuđa reklo nam je kako je navedeni istražni zatvorenik zaprimljen u Zatvor u Zadru u ponedjeljak 6. srpnja u poslijepodnevnim satima temeljem rješenja Županijskog suda u Zadru.

- U srijedu 8. srpnja pregledan je od strane zatvorske liječnice nakon čega je upućen na pregled u Opću bolnici u Zadru gdje je odbio daljnju obradu i liječenje - rekli su nam iz Ministarstva. 

Dodaju i kako su mu omogućene posjete sukladno odluci istražnog suca, a Zatvor u Zadru obavijestio je o navedenom Veleposlanstvo Republike Irske u Hrvatskoj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'
ŠTO SE DOGAĐA NA SAVSKOJ?

RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'

Izvori 24sata tvrde da nije riječ o politički motiviranom korištenju državnih institucija, nego grubom propustu izvođača radova i nadzornog inženjera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026