Policija o uhićenom Ircu (22): 'U Novalji je napao policiju. Bio je pijan i drogiran, odbio liječenje'

Ličko-senjska policija potvrdila je za 24sata kako su u subotu u večernjim satima u Novalji, ispred ugostiteljskog objekta, dobili dojavu o narušavanju javnog reda i mira, točnije da se više osoba fizički sukobilo.

- Došli su policajci i muškarac (22) je bacao predmet prema glavi interventnog policajca. Predmet je oštetio vozilo, nakon čega je muškarac nasrnuo rukama i šakama prema policajcu i to nekoliko puta - otkrili su za 24sata iz policije.

Dodaju i kako je mladić uporabom sredstava prisile uhićen. Utvrdili su da je bio pod utjecajem alkohola, odnosno da je imao 1,73 promila, a isto tako bio je pozitivan i na droge.

- Bio je smješten u postaju, a u zakonskom roku je predan pritvorskom nadzorniku, potom Županijskom sudu - govore iz policije.

Ističu i kako mu je dežurni sudac odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

- U Policijskoj postaji i kod pritvorskog nadzornika, cijelo vrijeme mu je bila omogućena zdravstvena skrb - rekli su nam iz policije.

Doznajemo i kako su mu policajci davali mobitel da izmjeri šećer, zvali prijatelje da donesu inzulin, vozili ga na hitnu, redovito mu se pratilo stanje, govore nam iz policije.

Podsjetimo, obitelj mladića je ranije tvrdila da mu u Hrvatskoj nije osigurana odgovarajuća medicinska skrb, da mu se nije omogućavao pristup inzulinu te da hrvatske institucije pokušavaju prikriti da je ozlijeđen.

Mladićeva majka je za irske medije rekla da njezin sin boluje od dijabetesa tipa 1 i da je nakon uhićenja ostao bez odgovarajuće skrbi. Tvrdila je i da je obitelj sve zabrinutija za njegovo stanje te da traži njegov hitan premještaj u bolnicu.

Ministarstvo pravosuđa reklo nam je kako je navedeni istražni zatvorenik zaprimljen u Zatvor u Zadru u ponedjeljak 6. srpnja u poslijepodnevnim satima temeljem rješenja Županijskog suda u Zadru.

- U srijedu 8. srpnja pregledan je od strane zatvorske liječnice nakon čega je upućen na pregled u Opću bolnici u Zadru gdje je odbio daljnju obradu i liječenje - rekli su nam iz Ministarstva.

Dodaju i kako su mu omogućene posjete sukladno odluci istražnog suca, a Zatvor u Zadru obavijestio je o navedenom Veleposlanstvo Republike Irske u Hrvatskoj.