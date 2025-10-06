Policija objavila detalje nesreće kod Osijeka: Mladić (20) poginuo nakon udara u stablo

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer u Petrijevcima, smrtno je stradao vozač (20) auta osječkih registracija. Mladić je u neutvrđeno vrijeme upravljao vozilom ulicom Stjepana Radića u smjeru istoka. U desnom zavoju izgubio je nadzor nad auto, sletio s kolnika i udario u stablo oraha. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Foto: DVD Valpovo

Kako je potvrđeno, tijekom vožnje je koristio sigurnosni pojas. Tijelo stradalog prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.

Na intervenciju su odmah izašli vatrogasci Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek te pripadnici DVD-a Petrijevci. Na teren su stigli s navalnim vozilom, autocisternom, kombijem i ukupno 14 vatrogasaca.

Foto: DVD Valpovo

- Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo teško oštećen automobil i mlađu mušku osobu bez znakova života. Zajedničkim snagama, uz pomoć hidrauličkog alata, morali smo odsjeći i odbiti kompletnu vozačevu stranu vozila te razvući komandnu ploču kako bismo došli do tijela - izvijestili su vatrogasci.

Očevid je obavila policija uz nazočnost dežurne državne odvjetnice, a cesta je tijekom trajanja intervencije bila privremeno zatvorena za promet.