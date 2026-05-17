FOTO Ovo je oružje koje su ubojici iz Drniša oduzeli prije tri godine! Sam ga je izradio...

Piše Iva Tomas,
Foto: Policija

Ne mogu potvrditi da se udaljio s automatskom puškom. Mogu potvrditi da se radi o nekom ručnom izrađenom vatrenom oružju u kategoriji pištolja. To bi bilo oružje počinjenja - kazao je Milina u obraćanju

Potraga za ubojicom iz Drniša još uvijek traje, a u ponedjeljak su u Drnišu otkazali nastavu i vrtiće. Podsjetimo, u subotu u 23 sata cijelo je mjesto šokiralo brutalno ubojstvo koje je počinio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ispalivši hitac u mladića (19) koji mu je dostavio hranu. Naime, muškarac je od ranije poznat policiji, a u nekim slučajevima, kao što je onaj kada je zatočio medicinsku sestru koja je došla pregledati njegovu majku, ubojica je pokazivao psihoprofil.

Šibensko-kninska policija još je 2023. godine pisala o oružju i eksplozivnim napravama koje je tada 47-godišnji Aleksić nedozvoljeno posjedovao u stanu i drugim prostorijama.

Foto: PU šibensko-kninska/Canva

- U Policijskoj postaji Drniš dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom osumnjičenim za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Provedenim kriminalističkim istraživanjem od 17. travnja u Drnišu, temeljem Naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik te je pronađeno improvizirano ručno izrađeno vatreno oružje kao i 42 komada streljiva što je privremeno oduzeto. Protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku - priopćila je policija u travnju 2023. godine.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se medijima u Policijskoj postaji Drniš. Izvijestio je o istrazi ubojstva koje je sinoć šokiralo Drniš. Govorio je o oružju, o nastavku potrage za ubojicom, ali i o neistinama koje kruže u javnosti...

- Sinoć je na okrutan način ugašen život 19-godišnjeg mladića. Odmah po saznanju za ovo teško kazneno djelo u potragu su uključene sve raspoložive policijske snage. Žurna je bila reakcija i odmah je uspostavljena komunikacija Policijske postaje Drniš i Ravnateljstva policije. U pomoć su priskočile i okolne policijske postaje. Planirali smo opsežne mjere i stalno koordiniramo operativne snage iz cijele države. Još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali koristimo sve resurse koji su nam na raspolaganju i to ćemo činiti dok ga ne uhvatimo. Jednostavno moramo činiti sve da sigurnost ovog prostora bude na najvišoj razini. Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku. Od helikoptera do dronova i pasa tragača. Još jednom koristim priliku i pozivam građane na oprez i ako vide osobu za kojom tragamo da se udalje i odmah nazovu policiju. 

Dodao je da ima dosta netočnih navoda u optjecaju. 

- Pisalo se da je počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana, to ništa nije točno. Mogu potvrditi da smo prema njemu imali ranija postupanja i sankcioniranja, prekršajna i kaznena. Bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije bezuvjetne kazne zatvora bile su objedinjene na 15 godina zatvora. Zadnje postupanje bilo je 2023. kada smo istragom pronašli nezakonito oružje i za to smo ga prijavili. U tim postupanjima poduzimali smo sve što je u našoj ovlasti. Procesuirali smo sva kaznena ponašanja za koja je postojala osnovana sumnja. Ljudske snage na terenu ulažu maksimalne napore u potrazi za počiniteljem. I osobno sam tu sa svim rukovoditeljima kako bi osigurali svu mogu operativnu potporu kako bi pronašli počinitelja - zaključio je Milina te na kraju odgovorio i na neka pitanja novinara.

O tome što čine u potrazi i hoće li i večeras nastaviti potragu:

- Večeras koristimo svu moguću opremu, govorim i o kamerama. Tu je zapovjednik Zapovjedništva za intervencije koji koordinira sve snage interventne i specijalne policije. I to ćemo nastaviti raditi.

O oružju koje je korišteno u ubojstvu:

- Ne mogu potvrditi da se udaljio s automatskom puškom. Mogu potvrditi da se radi o nekom ručnom izrađenom vatrenom oružju u kategoriji pištolja. To bi bilo oružje počinjenja.

