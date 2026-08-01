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PREMINUO U VOŽNJI?

Policija objavila nove detalje o nesreći u kojoj je poginuo motociklist kod Donje Zdenčine

Piše Ivan Hruškovec,
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Policija objavila nove detalje o nesreći u kojoj je poginuo motociklist kod Donje Zdenčine
Foto: Čitatelj 24sata
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Obzirom da postoji sumnja da se u ovom konkretnom slučaju radi o zdravstvenom razlogu – nastupanju smrti, u tom smjeru se nastavlja kriminalističko istraživanje

Zagrebačka policija objavila je upravo nove detalje o prometnoj nesreći u kojoj je u petak ujutro kod Donje Zdenčine na A1 poginuo motociklisti. Kako navode, oko oko 9.50 sati na autocesti A1, 58-godišnji državljanin Mađarske je upravljao Suzukijem mađarskih nacionalnih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika u skupini od četiri motorista organizirano u koloni, (svi državljani Republike Mađarske) u smjeru mora.

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Iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov prijatelj 59-godišnji državljanin Mađarske, a u trenutku događaja cjelokupna skupina motorista je usporavala zbog gustog prometa ispred sebe.

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Radi navedenog događaja i pružanja pomoći, privremeno je obustavljen promet autocestom A1 u smjeru Karlovca, kao bi se na mjesto događaja mogao prizemljiti helikopter HMP, dok je promet preusmjeren na D1 „Staru Karlovačku“.

Obzirom da postoji sumnja da se u ovom konkretnom slučaju radi o zdravstvenom razlogu – nastupanju smrti, u tom smjeru se nastavlja kriminalističko istraživanje, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb

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