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TRAŽIO LIJEČNIČKU POMOĆ

VIDEO Bugarin vozio u kontra smjeru na A1, skrivio nesreću: 'Jurio je, nije ni pokušao stati'

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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VIDEO Bugarin vozio u kontra smjeru na A1, skrivio nesreću: 'Jurio je, nije ni pokušao stati'
Foto: Čitatelj 24sata
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Vozač je nastavio vožnju do čvora Zdenčina. Tamo su ga zaustavili ophodari Hrvatskih cesta, a ubrzo je stigla i policija. Vozač je tada zatražio liječničku pomoć

Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati, ispričao nam je čitatelj koji je u petak ujutro snimio vozača manjeg kamiona kako juri u suprotnom smjeru nedaleko od Lučkog.

O svemu se oglasila i policija, koja je  zaprimila oko 8.30 sati nekoliko dojava da se na autocesti A1 u smjeru juga, između Zdenčine i Demerja, kamion bugarskih tablica kreće u suprotnom smjeru.

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Vožnja u kontra smjeru VIDEO
Vožnja u kontra smjeru | Video: Čitatelj 24sata

- Po zaprimljenoj informaciji, policijski službenici nadležne postaje prometne policije žurno su započeli s postupanjem, a prema dosad prikupljenom utvrđeno je kako je 40-godišnji državljanin Bugarske upravljao teretnim automobilom bugarskih nacionalnih registarskih autocestom A1 u smjeru sjevera.

VOZAČ STRANIH TABLICA VIDEO SUMRAK PAMETI Uletio kamionom u suprotni smjer na A1, jurio pa zakačio drugi auto...
VIDEO SUMRAK PAMETI Uletio kamionom u suprotni smjer na A1, jurio pa zakačio drugi auto...

Dolaskom do naplatnih postaja Demerje, neposredno prije naplatnih mjesta, polukružno se okrenuo i nastavio vožnju autocestom u smjeru juga, krećući se kolničkim trakom namijenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smjera - priopćili su iz PU zagrebačke.

Vozač je samo nekoliko stotina metara dalje od Demerja skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom, a nakon toga se nije zaustavio već je nastavio vožnju do čvora Zdenčina. Tamo su ga zaustavili ophodari Hrvatskih cesta, a ubrzo je stigla i policija.

Vozač je zatražio liječničku pomoć te mu je ona pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Nakon pružanja liječnička pomoći nad vozačem će biti provedeno kriminalističko istraživanje, dok je mjestu događaja obavljen očevid.

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Komentari 16
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