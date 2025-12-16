Policija pregledala i KBC Rebro nakon lažne dojave o bombi: 'Pacijenti nisu bili ugroženi'

Zagrebačka policija provodi protueksplozivni pregled bolnice KBC Rebro nakon što je kao i za HDZ u Gundulićevoj stigao prijeteći mail o postavljanju eksplozivne naprave. Iz KBC Rebro odgovorili su mi kako je policija po anonimnoj dojavi o postavljenoj eksplozivnoj napravi u KBC-u Zagreb odmah uputila sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i pirotehničare.

- Provedenim detaljnim pregledom i protueksplozijskim nadzorom, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na istinitost dojave. Sigurnost pacijenata i djelatnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena - rekli su nam iz bolnice.

- Protueksplozivni pregled je u tijeku - rekli su nam kratko iz policije. Nešto ranije priopćili su kako su pregledali i zgradu HDZ-a koja je u samom centru Zagrebu. Nalaz je bio negativan, odnosno, nisu pronašli spomenutu eksplozivnu napravu.

Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je Hini kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutačno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

- U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke dobili smo prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok. Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija.

Riječ je o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, budući da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja.