PRIJETNJE STIGLE NA MAIL

Policija pregledala i KBC Rebro nakon lažne dojave o bombi: 'Pacijenti nisu bili ugroženi'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Goran Stanzl/PIXSELL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Eksplozivnu napravu nepoznati počinitelj navodno je postavio i u zgradu bolnice. Provedenim detaljnim pregledom i protueksplozijskim nadzorom, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na istinitost dojave

Zagrebačka policija provodi protueksplozivni pregled bolnice KBC Rebro nakon što je kao i za HDZ u Gundulićevoj stigao prijeteći mail o postavljanju eksplozivne naprave. Iz KBC Rebro odgovorili su mi kako je policija po anonimnoj dojavi o postavljenoj eksplozivnoj napravi u KBC-u Zagreb odmah uputila sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i pirotehničare.

- Provedenim detaljnim pregledom i protueksplozijskim nadzorom, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na istinitost dojave.  Sigurnost pacijenata i djelatnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena - rekli su nam iz bolnice.

POTVRDIO GLASNOGOVORNIK HDZ dobio prijetnju bombom, evakuirali zgradu u Zagrebu. Policija: 'Dojava je bila lažna'
- Protueksplozivni pregled je u tijeku - rekli su nam kratko iz policije. Nešto ranije priopćili su kako su pregledali i zgradu HDZ-a koja je u samom centru Zagrebu. Nalaz je bio negativan, odnosno, nisu pronašli spomenutu eksplozivnu napravu.

Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok  potvrdio je Hini kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutačno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

TRAŽILI LJUDE ISPOD RUŠEVINA STRAVA U FRANCUSKOJ Dvoje djece poginulo je u eksploziji plina: 'Kao da je pala bomba'
- U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke dobili smo prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok. Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija.

Riječ je o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, budući da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja.

