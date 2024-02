Policija pretražuje ured i dom Davora Trupkovića, pretražili su i ured šefa financija Račića

Unatoč izjavama premijera Plenkovića da EPPO djeluje u Hrvatskoj zbog volje Vlade i novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji smatra da Hrvatskoj ne trebaju europski tužitelji, oni nastavljaju s radom i istraživanjem poslova Geodetskog fakulteta za koje smatraju da su sumnjivi.

Zbog 3D skeniranja zgrada nakon zagrebačkog potresa 2020. godine, trag ih je odveo u Ministarstvo kulture i medija gdje su u petak ujutro pretražili urede nekoliko visokorangiranih službenika. 24sata neslužbeno doznaje da su među njima i načelnik Sektora za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj Ministarstva, Krešimir Račić, te Davor Trupković, glavni konzervator za nepokretnu kulturnu baštinu.

U slučaju Trupkovića, pretražuju i njegov stan u Zagrebu.

O njemu su 24sata pisala još u prosincu 2023. godine. Naime, najsporniji je projekt 3D snimanja oštećenih zgrada, za koji je Ministarstvo kulture na čelu s Ninom Obuljen Koržinek dalo 19,1 milijun kuna, od čega je izvučeno više od 500.000 eura ili više od 3,5 milijuna kuna. Ministarstvo i Vlada i dalje spore da je to europski novac, ali europski tužitelji ustraju na istrazi.

- Sve je plaćeno iz nacionalnih sredstava. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva, nikad nisu angažirana europska sredstva. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) realiziramo smo više od 500 milijuna eura i u tom novcu za ovu namjenu ne nalazi se nijedan euro - rekla je nakon pretresa ureda u Ministarstvu Obuljen Koržinek.

Na pitanje zašto nisu i za to tražili povrat sredstava iz fondova Europske unije, odgovorila je da jednostavno nisu.

- Jer smo već tražili 500 milijuna eura. Za nešto smo tražili, za nešto nismo. A zašto? Eto zato što nismo - rekla je.

Posao je sporan je zato što je dan bez natječaja, bez procjene materijalnih troškova snimanja, po cijenama koje su preplaćene jer je novac otišao i za vikendicu i vilu profesora, ali i zato što nije bilo kontrola koje bi i posumnjale da se novac izvlači. Ministarstvo i dalje ustraje da se radilo o hitnoj situaciji nakon potresa te da je sve plaćeno i isporučeno, pa se time pokušavaju oprati od odgovornosti.

Tvrtka dekana Đape i profesora Pribičevića

Kako su saznala 24sata, istražitelji su u svojoj istrazi otkrili da ovo masovno izvlačenje novca nije bilo dovoljno. Na mailu bivšeg dekana Almina Đape pronađen je i dokument “Strategija razvoja”, u kojem se u deset točaka opisuje kako bi se trebala razvijati tvrtka Geofocus.

Ta tvrtka je bila u prikrivenom vlasništvu profesora, a preko nje je samo na projektu Ministarstva kulture izvučeno 1,73 milijuna kuna kroz namještene natječaje. Đapo i Pribičević su lukavo imali tvrtku koja formalno nije glasila na njih, a onda su kao odgovorni na fakultetu toj tvrtki davali poslove. Spornih deset točaka daljnjeg razvoja te tvrtke su uglavnom vezane na Ministarstvo kulture. Jedna od točaka je i 'Davor'. On je u prosincu za 24sata tvrdio da on nije taj Davor iz maila nekadašnjeg dekana Almina Đape, međutim upućeni u istragu tvrde drugačije. Novo svjetlo na to je li on taj Davor daje i jutrošnja pretraga njegovog ureda i stana. Ministrica Obuljen Koržinek kaže kako on još uvijek ima njeno povjerenje jer vjeruje u presumpciju nevinosti.

Trupković je u ministarstvu od 2016. godine kad je ministar kulture bio Zlatko Hasanbegović. Bio je pomoćnik ministrice Obuljen Koržinek, a 2021. godine je imenovan ravnateljem Uprave za zaštitu kulturne baštine. Arhitekt je, iskusni konzervator i dolazi upravo iz Karlovca, gdje su profesori planirali s misterioznim Davorom 3D snimanje Zvijezde.

On je, uz dekana Đapu, bio zadužen za provedbu ugovora o snimanju kulturne baštine, koje je Ministarstvo kulture platilo 19,1 milijun kuna, a sad su europski istražitelji utvrdili da je od tog iznosa izvučeno više od 500.000 eura. Uprava kojoj je Trupković na čelu zaprimala je snimke, provjeravala je li sve u skladu s ugovorom, određivala i koje zgrade treba snimiti u tom spornom projektu.

Trupković je imenovan za ravnatelja Uprave za zaštitu kulturnih dobara u veljači 2021. godine na mandat od četiri godine. Ali je razriješen te dužnosti već za godinu dana. Mjesec prije razrješenja je Ministarstvo kulture, po njihovu priopćenju, odlučilo jednostrano raskinuti ugovor kojim se snimanje trebalo financirati iz Fonda solidarnosti.

Trupkoviću smo u prosincu osobno poslali pitanja, a nešto drugačija Ministarstvu kulture. Odgovor smo dobili zajedno, preko službe za odnose s javnošću. Ne povezuju njegovo razrješenje s projektom.

- Zahtjev za ostavkom iz osobnih razloga predao je u ljeto, 28. 7. 2021., a rješenje o razrješenju potpisano je 18. 2. 2022. godine, kad su se stekli uvjeti za imenovanje novog ravnatelja, nevezano uz raskid bilo kojeg ugovora - kažu iz Ministarstva kulture.

Kažu i da Trupković niti na jednoj razini Ministarstva kulture i medija nije nikad predložio osnivanje bilo kakvog Instituta, pa ni onoga s Geodetskim fakultetom i Geofocusom.

Pitali smo i Trupkovića je li on taj Davor koji bi bio uključen u plan snimanja Zvijezde i je li upoznat s Đapinom idejom Instituta?

- Prema njegovim navodima, nije bio uključen u osnivanje instituta ni s Geodetskim ni bilo kojim drugim fakultetom, a tvrdi da jednako tako ni s kim nije dogovarao snimanje karlovačke Zvijezde - odgovorili su iz ministarstva u Trupkovićevo ime.

Također, kažu da su odluku o raskidu ugovora s Fondom solidarnosti donijeli nakon provjere usklađenosti s nacionalnim i europskim pravilima.

Plan za izvlačenje novca?

Đapo i Pribičević su navodno planirali zaposliti dodatne ljude kako bi mogli preko svoje skrivene tvrtke raditi za Ministarstvo kulture i projekte i arhitektonske studije za obnovu kulturne baštine. A posebna ideja je bila plan osnivanja posebnog Instituta koji bi po imenu zvučao kao javna ustanova, a u biti bi služio za dodatno izvlačenje novca. Ideja da taj Institut osnuju u okviru Fakulteta činila im se preriskantnom, pa je kao bolja opcija ocijenjeno da Ministarstvo kulture i Geodetski fakultet imaju po deset posto vlasništva, a 80 posto tvrtka Geofocus, koja je u njihovu tajnom vlasništvu.

Ideja je jasna, Institut bi dobivao poslove, imao bi pokriće u javnim institucijama, a 80 posto novca bi završavalo kroz tvrtku kod profesora. Većina planiranog ulaganja se odnosi na planirane projekte koje bi dobili s Ministarstvom kulture, i to baš za kulturnu baštinu, od 400 konzervatorskih podloga, snimanja olupina, detekcija arheoloških nalazišta, starinskih puteva...

Dakle, nakon spornog snimanja oštećenih zgrada, zbog kojega su uhićeni, imali su razrađeni poslovni plan za daljnju suradnju s ministarstvom. Preko svoje službe, ministrica Nina Obuljen-Koržinek, koja tvrdi da od ranije ne poznaje Đapu, odgovorila nam je da bivši dekan nikad nije predložio ni ministarstvu ni njoj osobno osnivanje Instituta niti druge projekte