A ČEMU TO?

Policija privela navijača Istre (66) zbog rasizma. Vikao je 'banana' afričkom stoperu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Policija privela navijača Istre (66) zbog rasizma. Vikao je 'banana' afričkom stoperu
Istra 1961 i Varaždin sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Policija je zatražila izricanje kazne zatvora do 30 dana i zaštitne mjere zabrane posjećivanja svih stadiona na kojima se odigravaju nogometne utakmice NK Istra 1961 i Hrvatske nogometne reprezentacije u trajanju od dvije godine

Puležani su u prvoj utakmici devetog kola HNL-a svladali Varaždin na Drosini i stigli na 12 bodova koliko imaju i četvrta Lokomotiva i trećeplasirani gosti iz Baroknog grada. Utakmicu je obilježilo čak čak četiri žutih kartona u sudačkoj nadoknadi. Osim sudačkih repova, utakmicu je obilježilo i sramno skandiranje upućeno stoperu Varaždina, 28-godišnjem Mauritancu, Lamineu Baa.

Istarska policija je brzo ustanovila identitet rasista i privela ga. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, pulska je policija utvrdila da je 66-godišnjak 3. listopada oko 19.50 sati, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice između NK Istra 1961 i NK Varaždin, igraču gostujuće momčadi dobacivao poruke čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne pripadnosti te je time ujedno 28-godišnjem državljaninu Mauritanije povrijedio njegovo dostojanstvo.

'ODGOVARAT ĆE' Istra nakon rasističkog ispada u Puli: 'Redarska služba reagirala je i identificirala počinitelja...'
Istra nakon rasističkog ispada u Puli: 'Redarska služba reagirala je i identificirala počinitelja...'

Policija je u subotu u poslijepodnevnim satima privela počinitelja nadležnom sudu uz optužni prijedlog. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, policija je zatražila izricanje kazne zatvora do 30 dana i zaštitne mjere zabrane posjećivanja svih stadiona na kojima se odigravaju nogometne utakmice NK Istra 1961 i Hrvatske nogometne reprezentacije u trajanju od dvije godine, dok je za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije zatražila izricanje novčane kazne.

Oglasio se Ba

Podsjećamo, stoper iz Mauritanije oglasio se nakon incidenta i rekao da je ponosan na boju kože, ali neka mu sljedeći put to kažu u lice.

